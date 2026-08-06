दाल का पराठा बार-बार टूट जाता है? इन सुझावों को अपनाने से हल होगी यह समस्या

पराठे को तवे पर पकाते समय उसे दोनों तरफ से अच्छी तरह सेंक लें, ताकि वह कुरकुरा बने और टूटे नहीं। इसके लिए पहले तवे को गर्म करें और फिर तेल लगाकर पराठे को दोनों तरफ से सुनहरा होने तक पकाएं।

इसके अलावा बीच-बीच में धीमी आंच पर पकाएं, ताकि पराठा पूरी तरह से पका हुआ हो और उसका स्वाद भी बेहतरीन रहे।

इस तरह आप स्वादिष्ट और बिना टूटे हुए दाल के पराठे बना सकते हैं।