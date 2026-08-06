दाल का पराठा बार-बार टूट जाता है? इन सुझावों को अपनाने से हल होगी यह समस्या
क्या है खबर?
दाल का पराठा एक पौष्टिक और स्वादिष्ट व्यंजन है, जो नाश्ते या लंच के लिए बढ़िया है। हालांकि, कई बार इसे बनाते समय यह टूट जाता है। इसका मुख्य कारण हो सकता है कि दाल का मिश्रण ठीक से नहीं भरा गया या आटे की मात्रा ज्यादा हो जाती है। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और असरदार टिप्स देंगे, जिनसे आप दाल का पराठा बिना टूटे बना सकते हैं।
#1
सही मात्रा में तैयार करें दाल का मिश्रण
दाल का मिश्रण तैयार करते समय ध्यान रखें कि इसकी मात्रा और आटे की मात्रा में संतुलन होना चाहिए। अगर मिश्रण ज्यादा होगा तो आटे की पतली परतें टूट सकती हैं।
इसके लिए पहले दाल को अच्छे से उबालें और फिर उसे ठंडा करके पीस लें। इसके बाद इसमें प्याज, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन और मसाले मिलाकर अच्छे से मिलाएं।
इससे मिश्रण गाढ़ा और एकसार हो जाएगा, जो पराठे को टूटने से बचाएगा।
#2
आटे को गूंधने का बदलें तरीका
आटे को गूंधते समय उसमें थोड़ा तेल या घी मिलाएं। इससे आटा नरम हो जाएगा और पराठे आसानी से बेल सकेंगे।
इसके अलावा आटे को अच्छे से गूंधकर उसे कुछ देर के लिए ढककर रखें, ताकि वह आराम से तैयार हो सके। इससे आटे की बनावट बेहतर होगी और पराठे टूटेंगे नहीं।
गूंधते समय आटे को हल्का-सा नम रखें, जिससे वह आसानी से बेल सके और पराठे खाने में स्वादिष्ट बनें।
#3
बेलने का तरीका अपनाएं
पराठा बेलते समय उसे बहुत ज्यादा दबाकर न बेलें, क्योंकि इससे वह टूट सकता है। इसके बजाय हल्के हाथों से बेलें, ताकि पराठा पतला हो जाए, लेकिन टूटे नहीं।
बेलते समय ध्यान रखें कि आटे और दाल के मिश्रण का अनुपात सही हो, ताकि दोनों अच्छे से मिल जाएं। इससे पराठा खाने में स्वादिष्ट बनेगा और टूटेगा भी नहीं।
बेलते समय पराठे को थोड़ा घुमाते रहें, ताकि वह समान रूप से पके।
#4
पकाने का सही तरीका अपनाएं
पराठे को तवे पर पकाते समय उसे दोनों तरफ से अच्छी तरह सेंक लें, ताकि वह कुरकुरा बने और टूटे नहीं। इसके लिए पहले तवे को गर्म करें और फिर तेल लगाकर पराठे को दोनों तरफ से सुनहरा होने तक पकाएं।
इसके अलावा बीच-बीच में धीमी आंच पर पकाएं, ताकि पराठा पूरी तरह से पका हुआ हो और उसका स्वाद भी बेहतरीन रहे।
इस तरह आप स्वादिष्ट और बिना टूटे हुए दाल के पराठे बना सकते हैं।
#5
स्टोर करने का तरीका अपनाएं
अगर आप ज्यादा मात्रा में दाल के पराठे बना रहे हैं तो उन्हें ठंडा करके बंद डिब्बे में रखें, ताकि वे ताजगी बनाए रखें और जल्दी खराब न हों।
इसके अलावा जब भी इन्हें गर्म करें तो माइक्रोवेव का इस्तेमाल करें या तवे पर हल्का-सा तेल लगाकर सेंके, ताकि उनका स्वाद बरकरार रहे और वे टूटें भी नहीं।
इस तरह आप बिना टूटे हुए स्वादिष्ट दाल के पराठे बना सकते हैं।