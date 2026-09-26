भारतीय भोजन का अहम हिस्सा है दाल, जानिए इसके पीछे की 5 वजहें
क्या है खबर?
भारतीय खाने में दाल का एक खास स्थान है। यह न केवल स्वाद में बेहतरीन है, बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होती है। दाल को चावल या रोटी के साथ खाया जाता है। इसके कई प्रकार होते हैं जैसे मसूर, चना, उड़द और मूंग की दाल। हर प्रकार की दाल का अपना अलग स्वाद और पोषण मूल्य होता है। आइए जानते हैं कि भारतीय भोजन में दाल को शामिल करने के पीछे की 5 अहम वजहें।
#1
प्रोटीन का बेहतरीन स्रोत
दाल प्रोटीन का एक बेहतरीन स्रोत है, जो शाकाहारी लोगों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। 100 ग्राम दाल में लगभग 24 ग्राम प्रोटीन होती है, जो मांसाहारी आहार का एक अच्छा विकल्प है।
यह प्रोटीन शरीर की मांसपेशियों को मजबूत बनाने और ऊर्जा प्रदान करने में मदद करती है।
इसके अलावा दाल में मौजूद प्रोटीन शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को भी मजबूत बनाती है, जिससे हम बीमारियों से लड़ने में सक्षम रहते हैं।
#2
पाचन के लिए है फायदेमंद
दाल में फाइबर की मात्रा बहुत अधिक होती है, जो पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में मदद करता है। यह कब्ज की समस्या को दूर करता है और आंत की सफाई में भी मदद करता है।
इसके अलावा फाइबर शरीर में गैस्ट्रिक जूस के संतुलन को बनाए रखने में सहायक होते हैं। दाल का सेवन करने से आप पाचन संबंधी समस्याओं से बच सकते हैं और अपनी आंत को स्वस्थ रख सकते हैं।
#3
दिल के लिए है फायदेमंद
दाल में मौजूद अच्छे तत्व और कम चर्बी दिल की बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं। ये शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करके अच्छे कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ावा देते हैं।
इसके अलावा दाल में मौजूद फाइबर रक्तचाप को नियंत्रित रखने में सहायक होते हैं। नियमित रूप से दाल का सेवन करने से दिल की बीमारियों का खतरा कम होता है और आपका दिल स्वस्थ रहता है।
#4
मधुमेह नियंत्रित करने में है सहायक
दाल मधुमेह रोगियों के लिए भी फायदेमंद होती है क्योंकि इनमें शुगर का स्तर कम होता है, जिससे रक्त में शक्कर का स्तर नियंत्रित रहता है।
इसके अलावा इसमें मौजूद फाइबर इंसुलिन की संवेदनशीलता बढ़ाने में मदद करते हैं, जिससे रक्त में शक्कर का स्तर स्थिर रहता है।
नियमित रूप से दाल खाने से मधुमेह रोगियों को अपने शुगर के स्तर को बेहतर तरीके से प्रबंधित करने में मदद मिलती है और उनकी सेहत भी ठीक रहती है।
#5
आयरन की कमी को कर सकती है पूरा
आयरन शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है, खासकर महिलाओं के लिए, जो मासिक धर्म के दौरान आयरन की कमी का सामना करती हैं।
आयरन शरीर में खून बनाने और खून के स्तर को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाता है। दाल में आयरन की अच्छी मात्रा होती है, इसलिए इसे अपनी खाने की आदतों में शामिल करना फायदेमंद हो सकता है।
इस प्रकार दाल कई पोषक तत्वों से भरपूर होती है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी हैं।