भारतीय भोजन का अहम हिस्सा है दाल

भारतीय भोजन का अहम हिस्सा है दाल, जानिए इसके पीछे की 5 वजहें

लेखन अंजली 06:28 pm Sep 26, 202606:28 pm

क्या है खबर?

भारतीय खाने में दाल का एक खास स्थान है। यह न केवल स्वाद में बेहतरीन है, बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होती है। दाल को चावल या रोटी के साथ खाया जाता है। इसके कई प्रकार होते हैं जैसे मसूर, चना, उड़द और मूंग की दाल। हर प्रकार की दाल का अपना अलग स्वाद और पोषण मूल्य होता है। आइए जानते हैं कि भारतीय भोजन में दाल को शामिल करने के पीछे की 5 अहम वजहें।