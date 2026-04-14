दाल बनाते समय न करें ये 5 गलतियां, स्वाद और पौष्टिकता पर पड़ेगा असर

दाल भारतीय रसोई का अहम हिस्सा है और इसका सेवन पोषण का एक बेहतरीन स्त्रोत है। हालांकि, कई लोग दाल पकाते समय कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं, जिनसे इसका स्वाद और पौष्टिकता प्रभावित होती है। इसलिए आज हम आपको दाल पकाते समय होने वाली गलतियों के बारे में बताएंगे ताकि आप इन्हें करने से बच सकें और आपकी दाल स्वादिष्ट और पौष्टिक बनी रहे। आइए जानते हैं कि दाल बनाते समय क्या-क्या गलतियां की जाती हैं।

#1 दाल को धोने में न करें लापरवाही दाल को धोना बहुत जरूरी है। कई लोग दाल को सीधे बर्तन में डाल देते हैं, लेकिन ऐसा करना गलत है। दाल में धूल-मिट्टी हो सकती है, इसलिए इसे अच्छे से दो-तीन बार साफ पानी से धो लेना चाहिए। इससे न केवल दाल साफ हो जाती है बल्कि इसके पकने का समय भी कम हो जाता है और इसका स्वाद भी बढ़ जाता है। इसलिए दाल को हमेशा पकाने से पहले अच्छे से धो लें।

#2 भिगोने से पहले दाल को धोना दाल को भिगोने से पहले भी धोना चाहिए। कुछ लोग भिगोने के बाद ही दाल को धोते हैं, लेकिन इससे दाल की सेहतमंद तत्व कम हो जाते हैं और इसका स्वाद भी प्रभावित होता है। इसलिए दाल को भिगोने से पहले अच्छे से धो लेना चाहिए। इससे दाल की सेहतमंद तत्व बने रहते हैं और इसका स्वाद भी बेहतर होता है। दाल को भिगोने से पहले धोने से उसमें मौजूद धूल-मिट्टी और अन्य अशुद्धियां भी बाहर निकल जाती हैं।

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#3 ज्यादा मसाले डालना दाल में ज्यादा मसाले डालने से उसका स्वाद बिगड़ सकता है। खासकर अगर आप तेज पत्ते, लौंग या दालचीनी जैसी तीखी मसालों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इनका उपयोग सीमित मात्रा में ही करें। इन मसालों का अधिक उपयोग दाल के स्वाद को कड़वा बना सकता है। बेहतर होगा कि आप इन मसालों का इस्तेमाल कम करें और उनकी जगह हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा आदि का सही अनुपात में इस्तेमाल करें।

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#4 दाल को अधिक पकाना दाल को अधिक पकाना भी एक बड़ी गलती हो सकती है। अगर आप दाल को ज्यादा देर तक पकाते रहेंगे तो वह टूटकर गाढ़ी हो जाएगी और इसका स्वाद भी खराब हो जाएगा। इसलिए दाल को सिर्फ तब तक पकाएं जब तक वह नरम न हो जाए, लेकिन पूरी तरह से गाढ़ी न हो। इससे दाल का स्वाद बना रहेगा और वह सेहतमंद भी रहेगी। दाल को सही तरीके से पकाने से उसका स्वाद भी बढ़िया रहेगा।