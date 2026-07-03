बिना डेयरी उत्पादों के बना सकते हैं ये स्वादिष्ट मीठे व्यंजन, सभी को आएंगे पसंद
क्या है खबर?
दूध और इसके उत्पादों में कई पोषक तत्व होते हैं, इसलिए कई लोग डेयरी उत्पादों को अपनी डाइट का हिस्सा बनाते हैं। हालांकि, कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो डेयरी उत्पादों को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मानते हैं और उनके विकल्प की तलाश करते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे स्वादिष्ट मीठे व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें डेयरी उत्पादों के बिना बनाया जा सकता है और ये स्वादिष्ट भी हैं।
#1
बादाम के दूध की आइसक्रीम
सबसे पहले एक मिक्सर में बादाम का दूध, शहद, वेनिला का अर्क और थोड़ा नमक डालकर अच्छे से मिलाएं। अब इस मिश्रण को एक एयरटाइट डिब्बे में डालकर फ्रिज में रखें। जब मिश्रण थोड़ा गाढ़ा हो जाए तो इसे निकालकर दोबारा मिलाएं और फिर से फ्रिज में रख दें। आखिर में इसे 10 मिनट के लिए फ्रीजर में जमने दें और फिर इसका आनंद लें। इसके ऊपर कटे हुए बादाम डालना न भूलें।
#2
नारियल की आइसक्रीम
इसके लिए सबसे पहले एक मिक्सर में नारियल का दूध, शहद और थोड़ा नमक डालकर अच्छे से मिलाएं। अब इस मिश्रण को एक एयरटाइट डिब्बे में डालकर फ्रिज में रखें। जब मिश्रण थोड़ा गाढ़ा हो जाए तो इसे निकालकर दोबारा मिलाएं और फिर से फ्रिज में रख दें। आखिर में इसे 10 मिनट के लिए फ्रीजर में जमने दें और फिर इसका आनंद लें। इसमें कद्दूकस किया हुआ नारियल जरूर शामिल करें।
#3
खजूर की खीर
सबसे पहले खजूर को गर्म पानी में कुछ देर भिगोएं, फिर इन्हें मिक्सर में मिलाकर पेस्ट बना लें। अब एक पैन में पानी गर्म करें और उसमें भिगोए हुए चावल डालें और पकने दें। इसके बाद इसमें खजूर का पेस्ट और बादाम का दूध डालकर अच्छी तरह मिलाएं। अंत में इसमें इलायची पाउडर और काजू डालकर गर्मा-गर्म परोसें। अगर आप चाहें तो इसमें बादाम की जगह नारियल या सोया दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
#4
पिस्ता की बर्फी
सबसे पहले पिस्ता और बादाम को मिक्सर में मिलाकर पाउडर बना लें। अब एक पैन में पिस्ता का पाउडर और बादाम का पाउडर डालकर धीमी आंच पर भूनें। इसके बाद इसमें शहद और पानी डालकर अच्छी तरह मिलाएं। मिश्रण को तब तक पकाएं जब तक यह गाढ़ा न हो जाए। अब इसे एक प्लेट में निकालें और ठंडा होने दें। जब मिश्रण ठंडा हो जाए तो इसे मनचाहे आकार में काटकर परोसें।