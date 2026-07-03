बिना डेयरी उत्पादों के बना सकते हैं ये स्वादिष्ट मीठे व्यंजन, सभी को आएंगे पसंद

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खजूर की खीर

सबसे पहले खजूर को गर्म पानी में कुछ देर भिगोएं, फिर इन्हें मिक्सर में मिलाकर पेस्ट बना लें। अब एक पैन में पानी गर्म करें और उसमें भिगोए हुए चावल डालें और पकने दें। इसके बाद इसमें खजूर का पेस्ट और बादाम का दूध डालकर अच्छी तरह मिलाएं। अंत में इसमें इलायची पाउडर और काजू डालकर गर्मा-गर्म परोसें। अगर आप चाहें तो इसमें बादाम की जगह नारियल या सोया दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।