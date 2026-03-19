रोजाना 5 मिनट टहलने से मिल सकते हैं कई स्वास्थ्य लाभ, जानिए कैसे

अगर आप सोचते हैं कि रोजाना 5 मिनट टहलने से कोई खास असर नहीं पड़ता है तो ऐसा सोचना गलत होगा। अगर आप रोजाना 5 मिनट के लिए टहलते हैं तो इससे शरीर को कई लाभ मिल सकते हैं। यह शरीर को ऊर्जा देने के साथ ही कई गंभीर बीमारियों से सुरक्षित रखने में मदद कर सकता है। आइए जानते हैं कि रोजाना 5 मिनट टहलने से क्या-क्या फायदे मिल सकते हैं।

#1 दिल को स्वस्थ रखने में है सहायक रोजाना 5 मिनट टहलने से दिल को स्वस्थ रखने में मदद मिल सकती है। इस तरह की शारीरिक गतिविधि से दिल की धड़कन बढ़ती है और शरीर में खून का प्रवाह बेहतर होता है। इसके अलावा यह दिल पर पड़ने वाले अतिरिक्त तनाव को कम करने में भी मददगार है। इसके साथ ही यह रक्तचाप को संतुलित रखने में भी सहायक है।

#2 अवसाद और तनाव को कम करने में है मददगार रोजाना 5 मिनट टहलने से अवसाद और तनाव के स्तर को कम करने में भी मदद मिल सकती है। टहलने से शरीर में खुशी देने वाले हार्मोन का स्राव बढ़ता है, जो व्यक्ति को तनाव और अवसाद से दूर रख सकता है। इसके अलावा टहलने से शरीर में ऐसे हार्मोन का स्राव भी बढ़ता है, जो अवसाद को कम करने में सहायक होता है।

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#3 वजन को नियंत्रित रखने में है कारगर रोजाना 5 मिनट टहलने से बढ़ते वजन को नियंत्रित रखने में भी मदद मिल सकती है। यह मांसपेशियों को मजबूती देने के साथ ही शरीर में मौजूद अतिरिक्त चर्बी को कम करने में भी सहायक है। अगर आप रोजाना 5 मिनट के लिए तेज गति से टहलेंगे तो इससे लगभग 50 से 70 कैलोरी बर्न हो सकती है। इसके अलावा तेज गति से टहलने से शरीर की ऊर्जा खपत भी बेहतर होती है।

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#4 पाचन क्रिया को है सुधारने में असरदार टहलने से पाचन क्रिया पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और यह कब्ज, गैस, अपच जैसी पाचन संबंधित समस्याओं से राहत दिलाने में मदद कर सकती है। टहलने से आंत की मांसपेशियां सक्रिय हो जाती हैं, जिससे खाना जल्दी पचता है और शरीर से हानिकारक पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। इसके अलावा टहलने से पाचन क्रिया में खून का प्रवाह भी बेहतर होता है, जिससे पाचन क्रिया सुचारू रूप से काम करने लगती है।