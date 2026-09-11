रोजाना टो टच स्ट्रेच करने से मिल सकते हैं ये फायदे

टो टच स्ट्रेच शरीर को लचीला बनाने में मदद करता है। जब आप अपने पैरों तक झुककर उन्हें छूते हैं, तो आपकी पीठ, पैरों और कंधों की मांसपेशियों में खिंचाव आता है।

यह खिंचाव आपके शरीर को लचीला बनाता है और रोजमर्रा के कामों को आसानी से करने में मदद करता है।

इस एक्सरसाइज को रोजाना करने से मांसपेशियां मजबूत होती हैं और आप बेहतर महसूस करते हैं।