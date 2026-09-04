रोजाना 5 मिनट ट्विस्टिंग लंज एक्सरसाइज करने से मिल सकते हैं ये फायदे

ट्विस्टिंग लंज करने से आपके शरीर की लचीलापन बढ़ती है। जब आप लंज करते हुए अपने हाथों को घुमाते हैं तो आपकी पीठ, कूल्हे और कंधों की मांसपेशियां खिंचती हैं, जिससे इन हिस्सों की लचीलापन बढ़ती है।

यह कसरत आपके शरीर के अलग-अलग हिस्सों में रक्त संचार को भी बढ़ावा देती है, जिससे आपकी मांसपेशियां अधिक ऑक्सीजन प्राप्त करती हैं।

नियमित रूप से यह कसरत करने से आपकी मांसपेशियां मजबूत होती हैं और उनका विकास बेहतर होता है।