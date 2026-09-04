रोजाना 5 मिनट ट्विस्टिंग लंज एक्सरसाइज करने से मिल सकते हैं ये फायदे
क्या है खबर?
ट्विस्टिंग लंज एक प्रकार की कसरत है, जिसमें आप लंज करते हुए अपने शरीर को मोड़ते हैं। यह कसरत न केवल आपके शरीर को मजबूत बनाती है, बल्कि आपकी लचीलापन और संतुलन को भी बढ़ाती है। इसे करने से आपको कई स्वास्थ्य लाभ मिल सकते हैं। आइए जानते हैं कि ट्विस्टिंग लंज कसरत को अपने रूटीन में शामिल करने से क्या-क्या फायदे मिल सकते हैं।
#1
मांसपेशियों को मजबूत करती है यह कसरत
ट्विस्टिंग लंज करने से आपके पैरों, कूल्हों और पेट की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। यह कसरत आपके शरीर के निचले हिस्से की मांसपेशियों को टोन करती है और उन्हें मजबूती देती है।
नियमित रूप से ट्विस्टिंग लंज करने से आपके पैरों और कूल्हों की ताकत बढ़ती है, जिससे आप अन्य कसरत भी आसानी से कर सकते हैं।
इसके अलावा यह कसरत आपके पेट की मांसपेशियों को भी मजबूत बनाती है, जिससे आपका पेट टोन होता है।
#2
लचीलापन बढ़ाती है
ट्विस्टिंग लंज करने से आपके शरीर की लचीलापन बढ़ती है। जब आप लंज करते हुए अपने हाथों को घुमाते हैं तो आपकी पीठ, कूल्हे और कंधों की मांसपेशियां खिंचती हैं, जिससे इन हिस्सों की लचीलापन बढ़ती है।
यह कसरत आपके शरीर के अलग-अलग हिस्सों में रक्त संचार को भी बढ़ावा देती है, जिससे आपकी मांसपेशियां अधिक ऑक्सीजन प्राप्त करती हैं।
नियमित रूप से यह कसरत करने से आपकी मांसपेशियां मजबूत होती हैं और उनका विकास बेहतर होता है।
#3
संतुलन सुधारती है
ट्विस्टिंग लंज करने से आपका संतुलन सुधरता है। इस कसरत को करते समय आपको एक पैर पर खड़े होकर दूसरा पैर पीछे ले जाना होता है, जिससे आपके पैरों की संतुलन क्षमता बढ़ती है।
इसके अलावा इस कसरत को करते समय हाथों को घुमाना भी जरूरी होता है, जिससे आपके हाथों और कंधों का संतुलन भी सुधरता है।
नियमित रूप से यह कसरत करने से आपका शरीर अधिक स्थिर और संतुलित बनता है।
#4
दिल के लिए है फायदेमंद
ट्विस्टिंग लंज करने से आपका दिल स्वस्थ रहता है। यह कसरत आपके दिल की धड़कन को बढ़ाती है, जिससे आपका दिल अधिक सक्रिय रहता है और उसकी कार्यक्षमता बेहतर होती है।
नियमित रूप से ट्विस्टिंग लंज करने से आपका दिल मजबूत होता है और आपकी रक्त संचार प्रणाली भी बेहतर होती है।
इसके अलावा इस कसरत से आपके शरीर में रक्त संचार बढ़ता है, जिससे आपकी मांसपेशियां अधिक ऑक्सीजन प्राप्त करती हैं और उनका विकास बेहतर होता है।
#5
तनाव कम करने में है सहायक
ट्विस्टिंग लंज करने से आपका मन शांत रहता है और तनाव कम होता है। जब आप इस कसरत को करते हैं तो आपका ध्यान केवल अपने शरीर पर होता है, जिससे आपके मन में चल रही चिंताओं से राहत मिलती है।
इस प्रकार ट्विस्टिंग लंज एक सरल लेकिन प्रभावी कसरत है, जिसे किसी भी उम्र के व्यक्ति आसानी से अपना सकते हैं। इसे अपने दैनिक रूटीन में शामिल करके आप कई स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं।