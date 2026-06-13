गर्मी में हल्का भोजन करना हो तो बनाएं दही के आलू की सब्जी, आसान है रेसिपी
क्या है खबर?
गर्मियों में हल्का और ठंडा खाना सभी को भाता है। ऐसे में दही के आलू की सब्जी एक बेहतरीन भोजन हो सकता है, जिसका स्वाद भी लाजवाब होता है। यह स्वादिष्ट होने के साथ ही जल्दी बनने वाला खाना भी है। आइए दही के आलू की सब्जी बनाने की आसान रेसिपी जानते हैं, जिसे आप कुछ ही मिनटों में तैयार कर सकते हैं। इसे आप रोटी या चावल के साथ खा कर पेट को ठंडा रख सकते हैं।
सामग्रियां
दही के आलू की सब्जी के लिए जरूरी सामग्री
दही के आलू की सब्जी बनाने के लिए आपको उबले हुए आलू, दही, जीरा, हींग, अदरक, हरी मिर्च, लहसुन, हरा धनिया, नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, टमाटर, प्याज और गरम मसाला पाउडर की जरूरत होगी। आप चाहें तो इसमें अन्य सब्जियां, जैसे शिमला मिर्च और गाजर भी डाल सकते हैं। इन सामग्रियों को आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। खाने वालों के हिसाब से सामग्री की मात्रा तय करें।
#1
मसालों को भूनें
दही के आलू की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले दही को अच्छे से फेंट लें, ताकि उसमें कोई गांठ न रहे। अब एक पैन में थोड़ा तेल गर्म करें और उसमें जीरे का तड़का लगाएं। इसके बाद इसमें हींग, अदरक, हरी मिर्च और लहसुन डालकर भूनें। अब इसमें उबले हुए आलू डालकर अच्छी तरह मिलाएं और फिर इसमें नमक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला पाउडर डालें।
#2
दही आलू की सब्जी बनाने का आगे का तरीका
अब इस मिश्रण में फेंटा हुआ दही डालकर अच्छी तरह मिलाएं और इसे धीमी आंच पर पकने दें। बीच-बीच में इसे चलाते रहें, ताकि दही जले नहीं। जब दही के साथ आलू अच्छी तरह पक जाएं तो गैस बंद कर दें और इसे हरे धनिये से सजाकर गर्मा-गर्म परोसें। दही शामिल करने से पहले इसमें हरा धनिया, प्याज और टमाटर डालना न भूलें, जिनकी मदद से सब्जी को और भी बेहतरीन स्वाद मिल जाएगा।
फायदे
दही के आलू की सब्जी के फायदे
दही के आलू की सब्जी पोषक तत्वों से भरपूर होती है। आलू में मौजूद कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करते हैं, जबकि दही में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया पाचन में मदद करते हैं। इसके अलावा दही में कैल्शियम होता है, जो हड्डियों के लिए फायदेमंद है। इसी तरह इसमें मौजूद हरा धनिया ताजगी और खुशबू देता है, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। इस प्रकार यह सब्जी सेहत के लिए बहुत लाभकारी है।