दही के आलू की सब्जी की रेसिपी

गर्मी में हल्का भोजन करना हो तो बनाएं दही के आलू की सब्जी, आसान है रेसिपी

लेखन सयाली 07:07 pm Jun 13, 202607:07 pm

क्या है खबर?

गर्मियों में हल्का और ठंडा खाना सभी को भाता है। ऐसे में दही के आलू की सब्जी एक बेहतरीन भोजन हो सकता है, जिसका स्वाद भी लाजवाब होता है। यह स्वादिष्ट होने के साथ ही जल्दी बनने वाला खाना भी है। आइए दही के आलू की सब्जी बनाने की आसान रेसिपी जानते हैं, जिसे आप कुछ ही मिनटों में तैयार कर सकते हैं। इसे आप रोटी या चावल के साथ खा कर पेट को ठंडा रख सकते हैं।