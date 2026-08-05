साइकिलिंग बनाम ताई ची: तनाव कम करने में कौन-सी एक्सरसाइज है बेहतर?

साइकिलिंग एक ऐसी एक्सरसाइज है, जो दिल को मजबूत बनाता है और फेफड़ों की क्षमता बढ़ाता है।

यह पैरों की मांसपेशियों को मजबूत करने के साथ-साथ वजन घटाने में भी मदद करता है। रोजाना 30 मिनट तक साइकिल चलाने से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है।

इसके अलावा यह बाहर की ताजी हवा में की जाती है, जिससे ताजगी और प्राकृतिक सुंदरता का आनंद भी मिलता है। साइकिलिंग से शरीर में खून का बहाव भी बेहतर होता है।