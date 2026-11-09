साइकिलिंग बनाम स्केटिंग: जानिए इनमें से किसका अभ्यास है ज्यादा फायदेमंद

स्केटिंग करते समय गिरने या टकराने का खतरा रहता है, जिससे चोट लगने की संभावना बढ़ जाती है, खासकर जब आप नए हों तो गिरने की संभावना ज्यादा होती है।

इसके अलावा स्केटिंग के लिए सही जगह चुनना जरूरी होता है क्योंकि फिसलन भरी जगह पर स्केटिंग करना खतरनाक हो सकता है।

लंबे समय तक स्केटिंग करने से कंधों और हाथों में दर्द हो सकता है। सही तरीके से स्केट्स का चयन न करने पर चोट लग सकती है।