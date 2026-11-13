साइकिलिंग बनाम हाइकिंग: तनाव से राहत दिलाने में क्या है बेहतर?

साइकिल चलाना एक ऐसी गतिविधि है, जो आपके शरीर को फिट रखने के साथ-साथ मानसिक शांति भी देती है।

जब आप साइकिल पर होते हैं तो आपका ध्यान सिर्फ उस पर होता है, जिससे अन्य चिंताओं से मुक्ति मिलती है।

इसके अलावा साइकिल चलाने से आपके शरीर में एक खास प्रकार का रसायन निकलता है, जो आपको खुश और तनाव मुक्त महसूस कराता है।

रोजाना साइकिल चलाने से आपका मूड बेहतर रहता है और आप अधिक ऊर्जावान महसूस करते हैं।