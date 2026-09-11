साइकिलिंग बनाम चलना

साइकिलिंग या चलना: किससे बेहतर हो सकता है है रिफ्लेक्स? जानिए

लेखन अंजली 04:07 pm Sep 11, 202604:07 pm

क्या है खबर?

रोजाना हल्की-फुल्की एक्सरसाइज करना सेहत के लिए बहुत जरूरी है। इसमें साइकिल चलाना और पैदल चलना दोनों ही अच्छे विकल्प हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इनमें से कौन-सा तरीका आपकी प्रतिक्रिया देने की क्षमता यानी रिफ्लेक्स को बेहतर बना सकता है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें दोनों के फायदों और उनके असर को समझना होगा। आइए जानते हैं कि साइकिल चलाने और पैदल चलने से रिफ्लेक्स पर क्या असर पड़ता है।