साइकिल चलाना या ट्रेकिंग? दोनों में से किसका चयन करना है बेहतर?

साइकिल चलाना एक ऐसा व्यायाम है, जो कम असर डालता है और जोड़ों पर दबाव नहीं डालता, जिससे यह सभी उम्र के लोगों के लिए उपयुक्त है।

यह दिल की धड़कन को बढ़ाता है, जिससे दिल की बीमारियों का खतरा कम होता है। नियमित रूप से साइकिल चलाने से वजन नियंत्रित रखने में मदद मिलती है और शरीर की सहनशक्ति भी बढ़ती है।

इसके अलावा यह मांसपेशियों को ताकत देने के साथ-साथ मानसिक शांति भी प्रदान करता है।