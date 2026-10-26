शरीफा के फायदे

स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है शरीफा, जानिए इसके फायदे

लेखन अंजली 04:08 pm Oct 26, 202604:08 pm

क्या है खबर?

शरीफा एक स्वादिष्ट और पौष्टिक फल है। इसका गूदा मीठा और मलाईदार होता है, जो कई पोषक तत्वों से भरपूर होता है। यह फल विटामिन-C, विटामिन-B6, पोटेशियम और मैग्नीशियम का अच्छा स्रोत है। इसके सेवन से शरीर को कई तरह के स्वास्थ्य लाभ मिल सकते हैं। खासकर यह शरीर की बीमारी से लड़ने की ताकत को बढ़ाने, पाचन क्रिया को स्वस्थ रखने और त्वचा को निखारने में मदद कर सकता है। आइए शरीफा के अन्य फायदों के बारे में जानें।