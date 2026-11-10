घर पर आसानी से साफ किए जा सकते हैं खिड़कियों के पर्दे, जानिए तरीके
क्या है खबर?
खिड़कियों के पर्दों को साफ करना एक जरूरी काम है, जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। धूल और गंदगी पर्दों में जमा हो जाती है, जिससे हवा का प्रवाह रुक जाता है और कमरे की ताजगी कम हो जाती है। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और प्रभावी तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपने खिड़कियों के पर्दों को आसानी से साफ कर सकते हैं और वे नए जैसे दिखेंगे।
#1
सिरका और पानी का घोल बनाएं
खिड़कियों के पर्दों को साफ करने के लिए सबसे पहले एक घोल तैयार करें।
इसके लिए आधा कप सिरका और आधा कप पानी लें और इन्हें एक बोतल में अच्छे से मिलाएं। इस घोल को छिड़कने वाली बोतल में भर लें। इससे पर्दों पर धूल और गंदगी आसानी से हटती है।
सिरका न केवल कीटाणुओं को मारता है, बल्कि बदबू भी दूर करता है। पानी के साथ मिलाने से यह घोल हल्का हो जाता है।
#2
घोल छिड़कें और रगड़ें
अब तैयार घोल को पर्दों पर छिड़कें और कुछ मिनट के लिए छोड़ दें ताकि यह अच्छे से असर कर सके।
इसके बाद एक मुलायम ब्रश या कपड़े से पर्दों को हल्के हाथों से रगड़ें। इससे सारी गंदगी और धूल बाहर निकल जाएगी। ध्यान रखें कि रगड़ते समय ज्यादा जोर न लगाएं ताकि पर्दे फट न जाएं।
इस प्रक्रिया को दोनों तरफ से करें ताकि पर्दे पूरी तरह से साफ हो जाएं और ताजगी बनी रहे।
#3
गर्म पानी का उपयोग करें
अगर आपके पर्दे बहुत गंदे हो गए हैं तो उन्हें साफ करने के लिए गर्म पानी का इस्तेमाल करें।
इसके लिए पहले एक बड़ी बाल्टी में गर्म पानी भरें। अब उसमें तैयार किए गए सिरका घोल डालें और अच्छी तरह मिलाएं। इसके बाद पर्दों को इस घोल में डालकर 10-15 मिनट तक छोड़ दें।
इससे सारी गंदगी और धूल आसानी से निकल जाएगी। अब पर्दों को सामान्य तरीके से धो लें और सूखने के लिए टांग दें।
#4
सूखने दें
पर्दों को धोने के बाद उन्हें अच्छी तरह से सूखने दें। इसके लिए पर्दों को किसी साफ जगह पर टांग दें, जहां धूप आती हो।
धूप से पर्दे जल्दी सूख जाते हैं और उनमें बदबू नहीं आती। अगर धूप न हो तो आप उन्हें किसी हवादार जगह पर भी टांग सकते हैं।
सूखने के बाद पर्दों को हल्का सा प्रेस कर लें ताकि उनकी सिलवटें हट जाएं और वे नए जैसे दिखें।
#5
नियमित सफाई करें
खिड़कियों के पर्दों की नियमित सफाई बहुत जरूरी होती है ताकि वे हमेशा ताजगी भरे रहें। हर महीने कम से कम एक बार इन्हें धोना चाहिए ताकि धूल-कण जमा न हों और पर्दे लंबे समय तक टिकें रहें।
इन सरल तरीकों को अपनाकर आप आसानी से अपने घर की खिड़कियों को साफ-सुथरी बना सकते हैं। इन तरीकों से न केवल आपके पर्दे नए जैसे दिखेंगे बल्कि आपके घर का माहौल भी ताजगी भरा रहेगा।