घर पर आसानी से साफ किए जा सकते हैं खिड़कियों के पर्दे, जानिए तरीके

अगर आपके पर्दे बहुत गंदे हो गए हैं तो उन्हें साफ करने के लिए गर्म पानी का इस्तेमाल करें।

इसके लिए पहले एक बड़ी बाल्टी में गर्म पानी भरें। अब उसमें तैयार किए गए सिरका घोल डालें और अच्छी तरह मिलाएं। इसके बाद पर्दों को इस घोल में डालकर 10-15 मिनट तक छोड़ दें।

इससे सारी गंदगी और धूल आसानी से निकल जाएगी। अब पर्दों को सामान्य तरीके से धो लें और सूखने के लिए टांग दें।