करीपत्ता बनाम रोजमेरी: बालों की देखभाल के लिए किसका उपयोग करना है ज्यादा फायदेमंद?

रोजमेरी एक ऐसा पौधा है, जिसका तेल बालों की सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसमें मौजूद एंटी-ऑक्सीडेंट्स बालों को झड़ने से रोकते हैं और उन्हें मजबूत बनाते हैं।

रोजमेरी का तेल सिर में खून का संचार बढ़ाता है, जिससे बालों की जड़ों को जरूरी पोषण मिलता है।

इसके अलावा यह बालों की बढ़त को भी बढ़ावा देता है और उन्हें घना बनाता है। नियमित उपयोग से बालों की चमक भी बढ़ती है और उन्हें स्वस्थ बनाए रखता है।