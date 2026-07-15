खाने का स्वाद बढ़ाने के अलावा इन 5 तरीकों से करें करी पत्ते का उपयोग
क्या है खबर?
करी पत्ता एक ऐसा पत्ता है, जो खाने में स्वाद बढ़ाने के साथ-साथ कई सेहत के फायदे भी देता है। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि खाने के अलावा भी करी पत्ते का इस्तेमाल कई अन्य कामों के लिए किया जा सकता है। इस लेख में हम आपको करी पत्ते से जुड़े कुछ अनोखे और उपयोगी तरीके बताएंगे, जिससे आप अपने रोजमर्रा के जीवन में इसका अधिकतम लाभ उठा सकते हैं।
#1
कीड़े-मकोड़ों को करें दूर
घर में कीड़े-मकोड़े होना एक आम समस्या है। इन्हें दूर भगाने के लिए आप करी पत्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं।
बस कुछ करी पत्ते लेकर उन्हें सूखा लें और फिर उन्हें घर के कोनों में रख दें। इससे न केवल कीड़े-मकोड़े दूर भागेंगे बल्कि घर में एक ताजगी भरी खुशबू भी आएगी।
इसके अलावा आप करी पत्ते का चूर्ण बनाकर उसे घर के फर्नीचर या अलमारी में भी रख सकते हैं, जिससे कीड़े-मकोड़े नहीं आते।
#2
बालों की देखभाल करें
बालों की देखभाल के लिए भी करी पत्ता बहुत फायदेमंद होता है।
इसके लिए आप करी पत्ते का पेस्ट बनाकर उसे अपने सिर पर लगाएं और 30 मिनट बाद धो लें। इससे आपके बाल मजबूत और चमकदार बनेंगे।
इसके अलावा करी पत्ते में मौजूद विटामिन और जरूरी तत्व बालों की जड़ों को मजबूत करते हैं और उन्हें गिरने से रोकते हैं। नियमित उपयोग से आपके बाल स्वस्थ और खूबसूरत बने रहते हैं।
#3
त्वचा की समस्याओं का इलाज करें
त्वचा की समस्याओं जैसे कि मुंहासे या दाग-धब्बों के लिए भी करी पत्ता बहुत फायदेमंद हो सकता है।
इसके लिए आप करी पत्ते का पेस्ट बनाकर प्रभावित जगह पर लगाएं और 15 मिनट बाद धो लें। इससे आपकी त्वचा साफ और चमकदार बनेगी।
इसके अलावा करी पत्ते में मौजूद तत्व त्वचा की समस्याओं को कम करने में मदद करते हैं और त्वचा को निखारते हैं।
#4
दांतों की सुरक्षा करें
दांतों की सुरक्षा के लिए भी करी पत्ता बहुत उपयोगी होता है।
इसके लिए आप करी पत्ते की पत्तियों को चबाएं या उनका रस निकालकर कुल्ला करें। इससे आपके दांत मजबूत होंगे और मुँह की दुर्गंध भी दूर होगी।
इसके अलावा करी पत्ते में मौजूद गुण दांतों की सड़न रोकने में मदद करते हैं और मसूड़ों को स्वस्थ बनाए रखते हैं। नियमित उपयोग से आप अपने दांतों को स्वस्थ और चमकदार बना सकते हैं।
#5
घर की सफाई करें
घर की सफाई के लिए भी करी पत्ता का इस्तेमाल किया जा सकता है।
इसके लिए आप पानी में करी पत्ते उबालें और उस पानी से फर्श साफ करें। इससे फर्श साफ होने के साथ-साथ घर में ताजगी भी आएगी।
इसके अलावा आप इस पानी का इस्तेमाल अपने बाथरूम या रसोई के सिंक को साफ करने के लिए भी कर सकते हैं। करी पत्ता का पानी सफाई के लिए बहुत अच्छा होता है।