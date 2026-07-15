खाने का स्वाद बढ़ाने के अलावा इन 5 तरीकों से करें करी पत्ते का उपयोग

घर में कीड़े-मकोड़े होना एक आम समस्या है। इन्हें दूर भगाने के लिए आप करी पत्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं।

बस कुछ करी पत्ते लेकर उन्हें सूखा लें और फिर उन्हें घर के कोनों में रख दें। इससे न केवल कीड़े-मकोड़े दूर भागेंगे बल्कि घर में एक ताजगी भरी खुशबू भी आएगी।

इसके अलावा आप करी पत्ते का चूर्ण बनाकर उसे घर के फर्नीचर या अलमारी में भी रख सकते हैं, जिससे कीड़े-मकोड़े नहीं आते।