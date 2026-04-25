भारतीय खाने में बहुत पसंद की जाती है करी, जानिए इसके 5 प्रकार

करी भारतीय खाने का एक अहम हिस्सा है। यह न केवल स्वादिष्ट होती है, बल्कि पौष्टिक भी होती है। भारत में करी के कई प्रकार हैं, जो अलग-अलग राज्यों और संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। हर क्षेत्र की अपनी खासियत और स्वाद होते हैं, जो इसे अनोखा बनाते हैं। इस लेख में हम आपको 5 ऐसी लोकप्रिय करी के बारे में बताएंगे, जो भारतीय खाने का अहम हिस्सा हैं और हर किसी को पसंद आती हैं।

#1 पंजाबी करी पंजाबी करी अपनी गाढ़ी ग्रेवी और मसालों के लिए जानी जाती हैं। इसमें आमतौर पर टमाटर, प्याज, अदरक-लहसुन का पेस्ट, दही और मलाई का उपयोग किया जाता है। यह करी नान या रोटी के साथ बहुत स्वादिष्ट लगती है। पंजाबी करी में गरम मसाला, जीरा, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर जैसे मसालों का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे इसका स्वाद और बढ़ जाता है। यह करी घर पर बनाना भी आसान है और इसका स्वाद लाजवाब है।

#2 महाराष्ट्रीयन करी महाराष्ट्र की करी आमतौर पर नारियल के दूध से बनाई जाती है, जो इसे एक खास स्वाद देती है। इसमें सूखे नारियल की भूसी, ताजे मसाले और कभी-कभी काजू का पेस्ट भी डाला जाता है। यह करी भाजी या वड़ा पाव के साथ बहुत अच्छी लगती है। महाराष्ट्रीयन करी में जीरा, सरसों, करी पत्ता और हरी मिर्च का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे इसका स्वाद और बढ़ जाता है। यह करी घर पर बनाना भी आसान है।

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#3 दक्षिण भारतीय करी दक्षिण भारत की करी आमतौर पर नारियल के दूध से बनाई जाती हैं, जो इन्हें एक खास स्वाद देती हैं। इन करी में आमतौर पर ताजे मसाले, करी पत्ता और सरसों का तड़का लगाया जाता है। यह करी डोसा या इडली के साथ बहुत अच्छी लगती हैं। दक्षिण भारतीय करी में सरसों, करी पत्ता, हरी मिर्च और सूखी लाल मिर्च का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे इनका स्वाद और बढ़ जाता है। यह करी घर पर बनाना भी आसान है।

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#4 गुजराती करी गुजराती करी मीठी और खट्टी दोनों होती है। इसमें गुड़, इमली और ताजे मसाले मिलाए जाते हैं, जो इसे एक अनोखा स्वाद देते हैं। यह करी पूरी या रोटी दोनों के साथ अच्छी लगती है। गुजराती करी में जीरा, मेथी के दाने, हरी मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट और नींबू का रस डाला जाता है, जिससे इसका स्वाद और बढ़ जाता है। यह करी घर पर बनाना भी आसान है और इसका स्वाद लाजवाब है।