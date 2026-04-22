स्वाद और पोषक तत्वों से भरपूर है खीरे की पत्तियां, जानिए इसके 5 बेहतरीन व्यंजन

खीरे की पत्तियां एक पौष्टिक और स्वादिष्ट हरी सब्जी है। यह न केवल खाने में लाजवाब है, बल्कि इसमें मौजूद विटामिन और जरूरी तत्व स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे अनोखे और स्वादिष्ट व्यंजनों की विधि बताते हैं, जिन्हें आप खीरे की पत्तियों से बना सकते हैं। ये व्यंजन न केवल आपके खाने का स्वाद बढ़ाएंगे, बल्कि आपके स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी साबित होंगे।

#1 खीरे की पत्तियों का सूप जब आपको कुछ हल्का और पौष्टिक पीने का मन हो, तब खीरे की पत्तियों का सूप एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले खीरे की पत्तियां, टमाटर, प्याज और लहसुन को उबालकर पीस लें। फिर इस मिश्रण को छानकर उसमें नमक और काली मिर्च मिलाएं। इसके बाद इसे गर्मागर्म परोसें। यह सूप आपको ताजगी देगा और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत करेगा।

#2 खीरे की पत्तियों की सब्जी खीरे की पत्तियों की सब्जी एक पारंपरिक व्यंजन है, जिसे आप रोटी या चावल दोनों के साथ खा सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले प्याज, लहसुन और अदरक का तड़का लगाएं, फिर उसमें कटे हुए टमाटर डालकर पकाएं। अब इसमें बारीक कटी हुई खीरे की पत्तियां डालें और मसाले मिलाएं जैसे हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च आदि। इसे धीमी आंच पर पकने दें जब तक कि सब्जी नरम न हो जाए।

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#3 खीरे की पत्तियों का रायता रायता तो आपने कई तरह का खाया होगा, लेकिन क्या आपने कभी खीरे की पत्तियों का रायता चखा है? इसे बनाने के लिए दही में बारीक कटी हुई खीरे की पत्तियां मिलाएं, फिर इसमें भूना जीरा पाउडर, नमक और थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च डालें। इसके बाद आपका रायता बनकर तैयार हो जाएगा। यह रायता खाने के साथ-साथ शरीर को ठंडक देता है और पचाने में भी आसान होता है।

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#4 खीरे की पत्तियों की टिक्की अगर आपको हल्का-फुल्का खाना पसंद है तो खीरे की पत्तियों की टिक्की आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकता है। इसे बनाने के लिए उबले आलू, बारीक कटी हुई खीरे की पत्तियां, बेसन, अदरक-लहसुन पेस्ट और मसाले मिलाकर टिक्की बनाएं, फिर इन्हें तेल में तल लें। यह टिक्की चटनी के साथ बहुत स्वादिष्ट लगती है और बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आती है।