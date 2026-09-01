घर पर आसानी से बनाए जा सकते हैं कुरकुरे मक्का वड़े, जानिए रेसिपी

सबसे पहले एक बड़े कटोरे में उबले हुए मक्का के दानों को हल्का सा मैश करें ताकि वे थोड़े दरदरे हो जाएं।

अब इसमें बेसन, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, नमक, खटाई पाउडर, हरी मिर्च और हरी धनिया पत्ती डालकर अच्छे से मिलाएं।

अगर मिश्रण बहुत सूखा लगे तो थोड़ा पानी डालें ताकि यह गाढ़ा पेस्ट बन सके, लेकिन ध्यान रखें कि मिश्रण बहुत पतला न हो, नहीं तो वड़े टूट जाएंगे।