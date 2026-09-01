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घर पर आसानी से बनाए जा सकते हैं कुरकुरे मक्का वड़े, जानिए रेसिपी
घर पर कुरकुरे मक्का वड़े बनाने का तरीका

घर पर आसानी से बनाए जा सकते हैं कुरकुरे मक्का वड़े, जानिए रेसिपी

लेखन अंजली
Sep 01, 2026
06:01 am
क्या है खबर?

मक्का वड़े एक स्वादिष्ट और कुरकुरे नाश्ता हैं, जिन्हें आप घर पर आसानी से बना सकते हैं। यह किसी भी पार्टी या खास मौके पर परोसा जा सकता है और बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आता है। इस लेख में हम आपको कुरकुरे मक्का वड़े बनाने की पूरी रेसिपी बताएंगे, जिससे आप अपने परिवार और दोस्तों को खुश कर सकते हैं। आइए जानें।

सामग्रियां

जरूरी सामान

मक्का वड़े बनाने के लिए आपको इन चीजों की जरूरत होगी

एक कप उबले हुए मक्का के दाने, आधा कप बेसन, एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, स्वादानुसार नमक, एक छोटा चम्मच खटाई पाउडर, बारीक कटी हरी मिर्च (स्वादानुसार), बारीक कटी हरी धनिया पत्ती (स्वादानुसार), जरूरत के हिसाब से पानी और तलने के लिए तेल।

मिश्रण

मिश्रण तैयार करें

सबसे पहले एक बड़े कटोरे में उबले हुए मक्का के दानों को हल्का सा मैश करें ताकि वे थोड़े दरदरे हो जाएं।

अब इसमें बेसन, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, नमक, खटाई पाउडर, हरी मिर्च और हरी धनिया पत्ती डालकर अच्छे से मिलाएं।

अगर मिश्रण बहुत सूखा लगे तो थोड़ा पानी डालें ताकि यह गाढ़ा पेस्ट बन सके, लेकिन ध्यान रखें कि मिश्रण बहुत पतला न हो, नहीं तो वड़े टूट जाएंगे।

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वड़े

वड़े बनाना

अब तैयार मिश्रण से छोटे-छोटे गोले बनाएं और उन्हें थोड़ी देर के लिए छोड़ दें ताकि वे अच्छे से सेट हो जाएं।

आप चाहें तो इन गोले को आकार देने के बाद उन्हें थोड़ी देर के लिए ठंडा कर सकते हैं, जिससे वे और भी अच्छी तरह से सेट हो जाएंगे। इससे वड़े तलते समय नहीं टूटेंगे और उनका आकार भी बना रहेगा।

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तलना

वड़े तलना

अब एक कढ़ाई में तेल गर्म करें और उसमें तैयार गोले डालें। इन्हें मध्यम आंच पर सुनहरा भूरा होने तक तलें। जब एक तरफ से अच्छे से सिक जाएं तो इन्हें पलटकर दूसरी तरफ भी तलें।

सभी वड़ों को इसी तरह तलें और उन्हें किचन पेपर पर निकालें ताकि अतिरिक्त तेल निकल जाए। कुरकुरे मक्का वड़े तैयार हैं और इन्हें गर्मागर्म परोसें।

परोसें

चटनी और परोसने का तरीका

आप इन कुरकुरे मक्का वड़ों को हरी धनिये की चटनी या मीठी चटनी के साथ परोस सकते हैं। यह नाश्ता किसी भी मौके पर खाने का मजा बढ़ा देगा।

अब जब भी आपका मन कुछ खास खाने का करें तो इस विधि को आजमाएं और अपने परिवार और दोस्तों को खुश करें। इस तरह आप आसानी से घर पर भी कुरकुरे मक्का वड़े बना सकते हैं।

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