घर पर आसानी से बनाए जा सकते हैं कुरकुरे अजवाइन के परांठे, जानिए रेसिपी
क्या है खबर?
अजवाइन का परांठा एक स्वादिष्ट और सेहतमंद विकल्प है, जो नाश्ते या दोपहर के खाने में शामिल किया जा सकता है। इसमें अजवाइन के साथ-साथ आलू, प्याज और मसालों का मेल होता है, जो इसे खास बनाता है। इस परांठे को बनाने का तरीका आसान है और यह आपके परिवार को पसंद आएगा। आइए अजवाइन के परांठे की रेसिपी जानते हैं, जिसे आप आसानी से घर पर बना सकते हैं।
सामग्रियां
परांठे के लिए जरूरी सामग्रियां
अजवाइन के परांठे बनाने के लिए आपको गेहूं का आटा, उबले हुए आलू, बारीक कटी हुई प्याज, हरी मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट, धनिया पत्ती, नमक, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला और अजवाइन की जरूरत होगी।
इसके अलावा आपको घी या तेल भी चाहिए होगा। इन सामग्रियों को मिलाकर आप स्वादिष्ट और पौष्टिक अजवाइन के परांठे बना सकते हैं, जो आपके खाने का मजा बढ़ा देंगे।
आटा
आटा गूंथने का तरीका
सबसे पहले एक बड़े बर्तन में गेहूं का आटा लें और उसमें थोड़ा नमक मिलाएं। अब इसमें पानी डालकर नरम आटा गूंथ लें।
आटे को अच्छे से गूंथने के बाद उसे कुछ देर के लिए ढककर रख दें ताकि वह सेट हो जाए। यह जरूरी है कि आटा नरम हो ताकि परांठे अच्छे से बन सकें और बेलने में कोई परेशानी न हो।
आप चाहें तो गेंहू के आटे में थोड़ा चावल का आटा भी मिला सकते हैं।
मिश्रण
भरवां मिश्रण तैयार करें
भरवां मिश्रण बनाने के लिए सबसे पहले उबले हुए आलुओं को अच्छी तरह मसल लें। अब एक कढ़ाई में थोड़ा तेल गर्म करें और उसमें बारीक कटी हुई प्याज डालकर हल्का सुनहरा होने तक भूनें।
इसके बाद इसमें हरी मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट और धनिया पत्ती डालें। अब मैश किए हुए आलू, नमक, लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला मिलाकर इसे अच्छे से पकाएं। इस मिश्रण को कुछ मिनट तक पकाने के बाद गैस बंद कर दें।
परांठे
परांठे बेलना
अब गूंथे हुए आटे से छोटी-छोटी लोइयां बनाकर उन्हें बेल लें। हर लोई को पहले थोड़ा सा घी लगाकर गोल आकार में बेलें, फिर इसमें तैयार किया हुआ भरवां मिश्रण डालें और इसे चारों ओर से बंद कर दें।
अब इस भरे हुए लोई को धीरे-धीरे बेलें ताकि भरावन फैल जाए। इसी तरह सभी परांठों को तैयार कर लें।
सेंकना
परांठे सेंकने का तरीका
अब गर्म तवे पर थोड़ा सा घी फैलाकर इसमें पहला परांठा डालें और दोनों तरफ हल्का सुनहरा होने तक सेंकें। इसी तरह सभी परांठों को दोनों तरफ से अच्छे से सेंक लें।
जब सारे परांठे तैयार हो जाएं तो उन्हें गर्मागर्म परोसें। इन कुरकुरे और स्वादिष्ट अजवाइन के परांठों को आप दही या अचार के साथ खा सकते हैं। यह नाश्ते या दोपहर के खाने दोनों के लिए उपयुक्त है।