घर पर आसानी से बनाए जा सकते हैं कुरकुरे अजवाइन के परांठे, जानिए रेसिपी

सबसे पहले एक बड़े बर्तन में गेहूं का आटा लें और उसमें थोड़ा नमक मिलाएं। अब इसमें पानी डालकर नरम आटा गूंथ लें।

आटे को अच्छे से गूंथने के बाद उसे कुछ देर के लिए ढककर रख दें ताकि वह सेट हो जाए। यह जरूरी है कि आटा नरम हो ताकि परांठे अच्छे से बन सकें और बेलने में कोई परेशानी न हो।

आप चाहें तो गेंहू के आटे में थोड़ा चावल का आटा भी मिला सकते हैं।