बच्चे सेब खाने में करते हैं आना-कानी? उनके लिए बनाएं सेब वाला क्रम्ब्ली केक

सेब का क्रम्ब्ली केक एक बेहतरीन डेजर्ट है, जिसे आप अपने परिवार और दोस्तों के लिए किसी भी खास मौके पर बना सकते हैं। यह न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छा होता है। इसमें सेब के सभी पोषक तत्व शामिल होते हैं और इसे बच्चे भी मजे से खा लेते हैं। इस लेख में हम आपको एक सरल रेसिपी बताएंगे, जिससे आप सेब का क्रम्ब्ली केक घर पर बना सकते हैं।

सामग्री इस डेजर्ट के लिए जरूरी चीजें इस केक को बनाने के लिए आपको कुछ साधारण चीजों की जरूरत होगी, जो बाजार में मिल जाएंगी। इसके लिए 2 बड़े सेब, एक कप मैदा, आधा कप चीनी, आधा कप मक्खन, एक चम्मच बेकिंग पाउडर, एक चौथाई चम्मच नमक, एक छोटा चम्मच दालचीनी पाउडर और कुछ अखरोट या बादाम (वैकल्पिक) लगेंगे। आप चाहें तो इसमें अन्य सूखे मेवे भी मिला सकते हैं। इन चीजों से आप लगभग 8-10 लोगों के लिए केक बना सकते हैं।

#1 सेब को तैयार करें सेब को अच्छे से धोकर छील लें और फिर इन्हें छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। आप चाहें तो सेब को पैन में थोड़ा-सा पानी डालकर 5-10 मिनट तक पका सकते हैं, ताकि वे नरम हो जाएं। इससे केक का स्वाद और भी बढ़ जाएगा और यह ज्यादा रसीला बनेगा। सेब को पकाने से उनका खट्टापन भी दूर हो जाएगा और वे केक में अच्छी तरह मिल जाएंगे। सेब को तैयार करने का यह एक आसान तरीका है।

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#2 केक का मिश्रण बनाएं अब एक बड़े बर्तन में मैदा, चीनी, बेकिंग पाउडर, नमक और दालचीनी पाउडर मिलाएं। इसके बाद इसमें पिघला हुआ मक्खन डालकर अच्छे से मिलाएं, ताकि मिश्रण एकसार हो जाए। इस मिश्रण में कटे हुए सेब के टुकड़े डालें और हल्के हाथों से मिलाएं, ताकि सभी सामग्री अच्छी तरह मिल जाएं। अगर आपको मिश्रण थोड़ा सूखा लगे तो इसमें थोड़ा दूध डालकर गाढ़ा कर सकते हैं। इससे केक का मिश्रण तैयार हो जाएगा।

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#3 केक को बेक करें अब एक केक टिन को मक्खन लगाकर चिकना करें और उसमें तैयार किया हुआ मिश्रण डालें। इसके बाद ओवन को पहले से 180 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करें और टिन को उसमें रखकर 30-35 मिनट तक बेक करें। बीच-बीच में केक को चेक करते रहें कि वह सही से पक रहा है या नहीं। जब केक सुनहरा भूरा हो जाए और चाकू डालने पर साफ निकले तो समझ जाइए कि आपका सेब का क्रम्ब्ली केक तैयार हो चुका है।