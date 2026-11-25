कौआ मुद्रा से जुड़ी गलतियां

कौआ मुद्रा: इन 5 गलतियों से बचें, नहीं तो आसन का नहीं मिलेगा फायदा

लेखन अंजली 04:55 pm Nov 25, 202604:55 pm

क्या है खबर?

योग में कई ऐसी मुद्राएं हैं, जो न केवल शरीर को ताकत देती हैं, बल्कि मन को भी शांत करती हैं। इन्हीं में से एक है कौआ मुद्रा। यह योग मुद्रा शरीर के संतुलन को सुधारने और मन की शांति में मदद करती है। हालांकि, कई लोग इस मुद्रा को करते समय कुछ गलतियां कर देते हैं, जिससे उन्हें पूरा फायदा नहीं मिल पाता। आइए आज हम उन गलतियों के बारे में जानते हैं।