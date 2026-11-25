कौआ मुद्रा: इन 5 गलतियों से बचें, नहीं तो आसन का नहीं मिलेगा फायदा
क्या है खबर?
योग में कई ऐसी मुद्राएं हैं, जो न केवल शरीर को ताकत देती हैं, बल्कि मन को भी शांत करती हैं। इन्हीं में से एक है कौआ मुद्रा। यह योग मुद्रा शरीर के संतुलन को सुधारने और मन की शांति में मदद करती है। हालांकि, कई लोग इस मुद्रा को करते समय कुछ गलतियां कर देते हैं, जिससे उन्हें पूरा फायदा नहीं मिल पाता। आइए आज हम उन गलतियों के बारे में जानते हैं।
#1
शरीर को ढीला छोड़ना
कौआ मुद्रा करते समय सबसे बड़ी गलती है शरीर को ढीला छोड़ देना। इस मुद्रा में आपको अपने शरीर को पूरी तरह से स्थिर और नियंत्रण में रखना चाहिए।
अगर आप अपने शरीर को ढीला छोड़ देते हैं तो इसका असर आपकी मुद्रा पर पड़ता है और आप इसका पूरा फायदा नहीं उठा पाते। इसलिए हमेशा अपने शरीर को नियंत्रित रखें और किसी भी हिस्से को ढीला न छोड़ें।
#2
सांसों पर ध्यान न देना
कौआ मुद्रा करते समय सांसों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर आप अपनी सांसों पर ध्यान नहीं देंगे तो आपको इस मुद्रा का पूरा फायदा नहीं मिलेगा।
गहरी सांस लें और धीरे-धीरे छोड़ें। इससे न केवल आपकी शारीरिक स्थिति सुधरेगी बल्कि मन को भी शांति मिलेगी।
ध्यान रखें कि सांसों का ध्यान रखते हुए आप अपने शरीर को स्थिर और नियंत्रित रखें ताकि आप इस आसन को सही तरीके से कर सकें।
#3
गलत अंगूठे का उपयोग करना
कौआ मुद्रा करते समय सही अंगूठे का उपयोग करना भी अहम है। अक्सर लोग गलत अंगूठे का उपयोग कर लेते हैं, जिससे उनकी मुद्रा सही नहीं बन पाती और उन्हें इसका पूरा फायदा नहीं मिलता।
इसलिए हमेशा सही अंगूठे का उपयोग करें और किसी भी हिस्से में चूक न करें।
सही अंगूठे का उपयोग करने से आपकी मुद्रा बेहतर होगी और आप इस योगासन का पूरा फायदा उठा सकेंगे, जिससे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होगा।
#4
असंतुलित होना
कौआ मुद्रा करते समय असंतुलित होना एक आम गलती है, जिसे हर किसी को सुधारना चाहिए।
इस मुद्रा में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे न केवल आपकी शारीरिक स्थिति सुधरती है बल्कि मन को भी शांति मिलती है।
अगर आप संतुलन नहीं बना पाते तो इसका असर आपकी पूरी मुद्रा पर पड़ता है और आप इसका पूरा फायदा नहीं उठा पाते। इसलिए हमेशा संतुलन बनाए रखें और किसी भी हिस्से में चूक न करें।
#5
जल्दी करना
जल्दी करना किसी भी योगासन, खासकर कौआ मुद्रा, में सही नहीं है।
जल्दी-जल्दी करने से न केवल आपकी शारीरिक स्थिति खराब होती है बल्कि मन की शांति भी प्रभावित होती है। इसलिए हमेशा धीरे-धीरे और सावधानीपूर्वक इस आसन का अभ्यास करें ताकि आप इसका पूरा फायदा उठा सकें।
इन गलतियों से बचकर आप कौआ मुद्रा का सही तरीके से अभ्यास कर सकते हैं और इसका पूरा फायदा उठा सकते हैं।