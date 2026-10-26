घर पर आसानी से बनाया जा सकता है स्टफ्ड राजगीरा डोसा, जानिए रेसिपी
क्या है खबर?
राजगीरा डोसा एक पौष्टिक और स्वादिष्ट व्यंजन है, जिसे आप नाश्ते या हल्के भोजन के रूप में बना सकते हैं। यह डोसा राजगीरा के आटे से बनाया जाता है और इसमें पनीर की स्टफिंग होती है, जो इसे और भी खास बनाती है। इस लेख में हम आपको राजगीरा डोसा की पूरी रेसिपी बताएंगे, जिससे आप इसे घर पर आसानी से बना सकें और अपने परिवार को खुश कर सकें।
#1
राजगीरा के आटे का घोल तैयार करें
राजगीरा के आटे का घोल बनाने के लिए सबसे पहले एक बर्तन में राजगीरा का आटा, पानी, नमक और थोड़ी सी इलायची पाउडर मिलाएं।
ध्यान रखें कि घोल न तो बहुत पतला हो और न ही बहुत गाढ़ा हो, बल्कि एकदम सही होना चाहिए ताकि डोसा अच्छी तरह से बन सके।
इस घोल को अच्छे से फेंट लें ताकि सभी सामग्री मिल जाएं और कोई गांठ न रहे।
#2
स्टफिंग के लिए पनीर तैयार करें
डोसे की स्टफिंग के लिए सबसे पहले पनीर को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें।
इसके बाद एक पैन में थोड़ा तेल गर्म करें और उसमें जीरा, हरी मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर भूनें। फिर इसमें कटे हुए पनीर के टुकड़े डालें और हल्का सा भून लें। इसके बाद इसमें नमक, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर मिलाएं।
थोड़ी देर पकाने के बाद गैस बंद कर दें ताकि स्टफिंग तैयार हो जाए।
#3
डोसा बनाने का तरीका जानें
डोसा बनाने के लिए सबसे पहले एक तवे को गर्म करें और उस पर थोड़ा सा तेल फैलाएं।
अब तैयार राजगीरा के आटे के घोल को तवे पर डालें और उसे गोल आकार में फैलाएं।
जब डोसे के किनारे सुनहरे भूरे रंग के हो जाएं तो उसमें तैयार पनीर की स्टफिंग भरें और डोसे को आधा मोड़ दें। इसी तरह सभी डोसे बनाकर तैयार रखें।
#4
डोसे के साथ चटनी बनाएं
राजगीरा डोसा बनाने के बाद अब बारी आती है उसके साथ बनने वाली चटनी की। इसके लिए नारियल, हरी मिर्च, अदरक और नमक को मिलाकर पीस लें।
आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी मूंगफली भी डाल सकते हैं जिससे चटनी का स्वाद और बढ़ जाएगा।
इस चटनी को आप गर्मागर्म डोसे के साथ परोस सकते हैं। यह न केवल सेहतमंद है बल्कि बहुत ही स्वादिष्ट भी है।
#5
अंत में जानिए परोसने का तरीका
राजगीरा डोसा को आप अपने परिवार या दोस्तों के साथ किसी भी खास मौके पर परोस सकते हैं। इसे नारियल की चटनी, इमली की चटनी या फिर टमाटर की चटनी के साथ खाया जा सकता है।
यह नाश्ते या हल्के भोजन के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। इस तरह आप आसानी से घर पर ही कुरकुरा राजगीरा डोसा बना सकते हैं।
इसे एक बार जरूर आजमाएं और अपने अनुभव साझा करें।