घर पर स्टफ्ड राजगीरा डोसा बनाने का तरीका

घर पर आसानी से बनाया जा सकता है स्टफ्ड राजगीरा डोसा, जानिए रेसिपी

लेखन अंजली 12:04 pm Oct 26, 202612:04 pm

क्या है खबर?

राजगीरा डोसा एक पौष्टिक और स्वादिष्ट व्यंजन है, जिसे आप नाश्ते या हल्के भोजन के रूप में बना सकते हैं। यह डोसा राजगीरा के आटे से बनाया जाता है और इसमें पनीर की स्टफिंग होती है, जो इसे और भी खास बनाती है। इस लेख में हम आपको राजगीरा डोसा की पूरी रेसिपी बताएंगे, जिससे आप इसे घर पर आसानी से बना सकें और अपने परिवार को खुश कर सकें।