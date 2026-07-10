घर पर कुरकुरे मूंग दाल के पकौड़े बनाने का तरीका

घर पर आसानी से बनाए जा सकते हैं कुरकुरे मूंग दाल के पकौड़े, जानिए रेसिपी

लेखन अंजली 01:41 pm Jul 10, 202601:41 pm

क्या है खबर?

मूंग दाल के पकौड़े एक बेहतरीन स्नैक है, जो किसी भी समय खाए जा सकते हैं। ये न केवल स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छे होते हैं क्योंकि मूंग दाल प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। इन पकौड़ों को बनाना आसान है और इन्हें बनाने के लिए आपको बहुत सारी सामग्री की जरूरत नहीं पड़ती। आइए आज हम आपको मूंग दाल के पकौड़ों की रेसिपी बताते हैं, जिसे आप कुछ ही मिनटों में तैयार कर सकते हैं।