घर पर आसानी से बनाए जा सकते हैं कुरकुरे मूंग दाल के पकौड़े, जानिए रेसिपी
क्या है खबर?
मूंग दाल के पकौड़े एक बेहतरीन स्नैक है, जो किसी भी समय खाए जा सकते हैं। ये न केवल स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छे होते हैं क्योंकि मूंग दाल प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। इन पकौड़ों को बनाना आसान है और इन्हें बनाने के लिए आपको बहुत सारी सामग्री की जरूरत नहीं पड़ती। आइए आज हम आपको मूंग दाल के पकौड़ों की रेसिपी बताते हैं, जिसे आप कुछ ही मिनटों में तैयार कर सकते हैं।
स्टेप-1
मूंग दाल को भिगो दें
सबसे पहले एक कप मूंग दाल को 3-4 घंटे तक पानी में भिगोकर रखें। इससे दाल नरम हो जाएगी और पकौड़ों के लिए तैयार हो जाएगी। ध्यान रखें कि पानी ज्यादा न हो क्योंकि इससे दाल गीली हो जाएगी। भिगोई हुई दाल को छानकर एक तरफ रख दें ताकि अतिरिक्त पानी निकल जाए। इसके बाद आप दाल को पीसने के लिए तैयार हो जाएंगे। इससे पकौड़ों का स्वाद और भी बढ़ जाएगा।
स्टेप-2
दाल को पीसें
भीगी हुई दाल को अब मिक्सर में दरदरा पीस लें। ध्यान रखें कि दाल को ज्यादा बारीक न पीसें क्योंकि इससे पकौड़े नरम हो जाएंगे और कुरकुरे नहीं बन पाएंगे। दरदरी पिसी हुई दाल में थोड़ी मोटी कण रहेंगे, जो पकौड़ों को कुरकुरा बनाएंगे। इसके बाद आप इसमें अन्य सामग्री मिलाकर पकौड़ों का मिश्रण तैयार कर सकते हैं। यह मिश्रण तैयार करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा और आपको स्वादिष्ट पकौड़े मिलेंगे।
स्टेप-3
मसाले मिलाएं
दाल पीसने के बाद उसमें अपने स्वाद के अनुसार नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला मिलाएं। आप चाहें तो इसमें हरी मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट और बारीक कटी हुई पत्तेदार हरी धनिया भी डाल सकते हैं। ये मसाले आपके पकौड़ों को एक अलग ही स्वाद देंगे। इसके अलावा आप इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा भी मिला सकते हैं, जिससे पकौड़े और भी फूले हुए और कुरकुरे बनेंगे।
स्टेप-4
पकौड़ों को तलें
अब एक कढ़ाई में तेल गर्म करें और उसमें तैयार मिश्रण से छोटे-छोटे गोले बनाकर डालें। ध्यान रखें कि पकौड़े एक-दूसरे से थोड़ी दूरी पर हो ताकि वे आपस में चिपके नहीं। इन्हें मध्यम आंच पर सुनहरा भूरा होने तक तलें। जब सभी पकौड़े अच्छे से तल जाएं तो उन्हें निकालकर टिश्यू पेपर पर रख दें ताकि अतिरिक्त तेल निकल जाए। इसके बाद आप इन्हें गर्मागर्म परोस सकते हैं।
स्टेप-5
चटनी के साथ परोसें
अब आपका कुरकुरा मूंग दाल के पकौड़े तैयार हैं। इन्हें किसी भी चटनी या फिर टमाटर की चटनी के साथ परोसें और अपने परिवार या मेहमानों के साथ इनका आनंद लें। ये पकौड़े शाम की चाय या कॉफी के साथ खाने के लिए बहुत ही बेहतरीन स्नैक है। इस तरह आप आसानी से घर पर मूंग दाल के पकौड़े बना सकते हैं, जो सभी को पसंद आएंगे।