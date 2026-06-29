पुरानी चादरों को फेंकने के बजाय उनका इन तरीकों से किया जा सकता है दोबारा इस्तेमाल
क्या है खबर?
आमतौर पर लोग पुरानी चादरों को फेंक देते हैं। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि इनका रचनात्मक तरीके से दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है? बिस्तर की पुरानी चादरों को नए रूप में इस्तेमाल करके आप अपने घर को और भी खूबसूरत बना सकते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे बेहतरीन तरीके बताते हैं, जिनसे आप पुरानी चादरों को दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने घर की सजावट भी कर सकते हैं।
#1
तकिया के लिए खोल बनाएं
पुरानी चादरों से आप तकिया के लिए खोल बना सकते हैं। इसके लिए बस चादर को अपनी तकिया के माप के अनुसार काटें और चारों ओर से सिल लें। आप चाहें तो इनमें चेन भी लगा सकते हैं या फिर बस एक सादा खोल छोड़ सकते हैं। इस तरह आपके पुराने बिस्तर की चादरें नए तकिया के खोल में बदल जाएंगी और आपके लिविंग रूम या बेडरूम को एक नया रूप देंगी।
#2
पर्दे तैयार करें
पुरानी चादरों का उपयोग करके आप अपने घर के लिए सुंदर पर्दे भी बना सकते हैं। बस चादर को अपनी खिड़की की लंबाई और चौड़ाई के अनुसार काटें और उसमें छेद करके रस्सी डाल दें। इस तरह आपके घर की खिड़कियां नई और ताजगी भरी लगेंगी। आप रंग-बिरंगी चादरों का मेल करके भी अलग-अलग डिजाइन बना सकते हैं। इससे आपका घर और भी आकर्षक और स्टाइलिश दिखेगा। प्रिंटेड चादर इसको बनाने के लिए सबसे अच्छी रहती हैं।
#3
टेबल के लिए सजावट बनाएं
अगर आपकी टेबल की सजावट पुरानी हो गई है तो उसे भी आप अपनी पुरानी चादरों से नया रूप दे सकते हैं। इसके लिए बस चादर को टेबल की लंबाई के अनुसार काटें और किनारों को मोड़कर सिल लें। इससे आपकी टेबल पर नया और आकर्षक लुक आएगा। आप अलग-अलग रंगों और डिजाइन वाली चादरों का मेल करके भी सजावट बना सकते हैं। इससे आपके खाने के कमरे में एक नई ताजगी आएगी।
#4
थैले बनाएं
आप अपनी पुरानी चादरों से थैले भी बना सकते हैं। ये थैले खरीदारी या किसी यात्रा के दौरान आपके काम आ सकते हैं। इसके लिए बस चादर को थैले के आकार में काटें और उसके हैंडल बना दें। आप चाहें तो इनमें चेन भी लगा सकते हैं या फिर बस एक सादा खोल छोड़ सकते हैं। इस तरह आपके पुराने बिस्तर की चादरें नए थैलों में बदल जाएंगी और आपके सफर को और भी आरामदायक बना देंगी।