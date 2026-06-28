कांच के जार को फेंकने के बजाय इन तरीकों से करें उनका इस्तेमाल, साबित होंगे उपयोगी
क्या है खबर?
आमतौर पर खाने-पीने की चीजें कांच के जार में बिकती हैं, जिन्हें लोग इस्तेमाल के बाद फेंक देते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो अगली बार इन जार को फेंकने के बजाय इनका बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करें। इन जार को आप घर के अलग-अलग हिस्सों में इस्तेमाल कर सकते हैं और यह आपके घर को व्यवस्थित रखने में भी मदद कर सकते हैं। आइए कुछ ऐसे तरीके जानते हैं, जिनसे आप इन जार का इस्तेमाल कर सकते हैं।
#1
फूलदान के रूप में करें इस्तेमाल
अगर आपके पास अलग-अलग आकार के जार हैं तो आप उन्हें फूलदान के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले जार को अच्छे से साफ करें और फिर इनमें ताजे फूल डालें। आप इन्हें अपने लिविंग रूम, डायनिंग टेबल या खिड़की के किनारे पर रख सकते हैं। यह आपके घर को एक प्राकृतिक और सुंदर लुक देगा और आपके कमरे को ताजगी से भर देगा। यह घर की सजावट का एक बेहतरीन तरीका है।
#2
रसोई के लिए ऑर्गेनाइजर के रूप में करें उपयोग
अक्सर लोग रसोई में अलग-अलग मसाले, चाय पत्ती और दालें आदि रखने के लिए प्लास्टिक के कंटेनर का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि, आप चाहें तो कांच के जार को रसोई के ऑर्गेनाइजर के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए जार को अच्छे से धोकर सुखाएं और फिर इन्हें अपने पसंदीदा रंग से रंगें। इसके बाद इन जार में अलग-अलग मसाले, चाय पत्ती और दालें आदि भरकर उन्हें रसोई में रख दें।
#3
बेड रूम के लिए बनाएं मेकअप ऑर्गेनाइजर
अगर आपके पास बड़े आकार के जार हैं तो आप उन्हें मेकअप ऑर्गेनाइजर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए जार को सबसे पहले अच्छे से साफ करें और फिर इनमें अपने लिपस्टिक, क्रीम और काजल आदि मेकअप जैसे उत्पाद रखें। इसके बाद इन्हें अपने बेड रूम में रखें। यह न केवल आपके मेकअप उत्पादों को व्यवस्थित रखेगा, बल्कि आपके बेड रूम को भी स्टाइलिश लुक देने में मदद करेगा।
#4
बच्चों के खिलौने व्यवस्थित करने के आएंगे काम
अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप इन जार का इस्तेमाल उनके खिलौनों को व्यवस्थित रखने के लिए कर सकते हैं। इसके लिए जार को सबसे पहले अच्छे से धोकर सुखाएं और फिर इनमें छोटे-छोटे खिलौने भर दें। इसके बाद इन जार को बच्चों के खेलने वाले कमरे में रखें। यह न केवल खिलौनों को आसानी से ढूंढने लायक बनाएगा, बल्कि कमरे को भी साफ-सुथरा रखेगा और बच्चों को खेलने में मजा आएगा।
#5
बागवानी के लिए इस्तेमाल में लाएं
अगर आपको बागवानी का शौक है तो ये जार आपके काम आ सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले जार के नीचे छोटे-छोटे छेद करें, ताकि पानी आसानी से निकल सके। इसके बाद इनमें मिट्टी डालकर अपने पसंदीदा पौधे लगाएं। इसके बाद इन जार को अपने बगीचे या बालकनी में रखें। यह न केवल आपके बगीचे को एक नया लुक देगा, बल्कि इनका इस्तेमाल करके आप अपने बगीचे को और भी खूबसूरत बना सकते हैं।