गर्मियों के दौरान इन 5 रंगों के मेल से बनाएं आउटफिट, आपको मिलेगा ट्रेंडी लुक

गर्मियों के दौरान महिलाओं की अलमारी में हल्के रंगों के कपड़े होना जरूरी है। ये न केवल गर्मी से राहत दिलाते हैं, बल्कि आपको आकर्षक भी दिखाते हैं। इस साल गर्मियों के लिए कुछ रंगों के मेल खास ट्रेंड में हैं। इन मेल से आप न केवल स्टाइलिश दिखेंगी, बल्कि आपको आरामदायक भी महसूस होगा। आइए आज हम आपको इस साल के सबसे अच्छे रंगों के मेल के बारे में बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप शानदार आउटफिट बना सकेंगी।

#1 सफेद और नीला सफेद और नीले का मेल हमेशा से ही एक बेहतरीन विकल्प रहा है। सफेद रंग की कुर्ती या सूट के साथ नीली चूड़ीदार पैंट पहनें। यह मेल न केवल आपको ताजगी का अहसास दिलाएगा, बल्कि धूप में भी आपको ठंडक देगा। इसके अलावा ऑफिस या कॉलेज के लिए सफेद रंग की शर्ट या टॉप के साथ नीली जींस पहनना भी शानदार निर्णय हो सकता है। यह मेल आपको एक जवान लुक प्रदान करेगा।

#2 पीला और हरा पीला और हरे का मेल गर्मियों के लिए बढ़िया रहता है, जो ताजगी दर्शाता है। पीले रंग की शार्ट कुर्ती के साथ हरे रंग की चूड़ीदार या प्लाजो पहनें। यह मेल पूजा या रोजमर्रा के लुक के लिए बढ़िया रहेगा। इसके अलावा आप पीले रंग के टॉप के साथ हरे रंग की स्कर्ट भी पेयर कर सकती हैं। पीला रंग आपके आउटफिट में ताजापन और मजेदार स्पर्श जोड़ देगा। वहीं, हरा रंग सादगी और प्रकृति को दर्शाएगा।

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#3 गुलाबी और सेज हरा गुलाबी और सेज हरे का मेल भी इस साल बहुत चलन में दिखाई दे रहा है। आपको हल्के रंग का गुलाबी शेड चुनना चाहिए, जो सेज हरे के साथ अच्छा लगता हो। आप गुलाबी रंग की शर्ट के साथ सेज हरे रंग की पैंट स्टाइल कर सकती हैं। इसके अलावा सेज हरे रंग के टॉप के साथ गुलाबी रंग के शॉर्ट्स या मिनी स्कर्ट भी पेयर कर सकती हैं। इन दोनों रंगों वाली मैक्सी ड्रेस भी आपको खास लुक देंगी।

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#4 लैवेंडर और मक्खन वाला पीला पिछले कुछ सालों से महिलाओं को लैवेंडर और मक्खन वाला पीला रंग बहुत पसंद आ रहे हैं। इस रंग का मेल बैठाकर आप सबसे शानदार आउटफिट बना सकती हैं। मक्खन वाले पीले रंग की ड्रेस पहनें और उसके ऊपर लैवेंडर रंग का कोट स्टाइल कर लें। इसके अलावा लैवेंडर रंग का डिजाइनर टॉप पहनकर उसके साथ मक्खन वाले पीले रंग की स्कर्ट पहनना भी बढ़िया निर्णय होगा। ये दोनों रंग मिलकर एलिगेंट और क्लासी लुक देंगे।