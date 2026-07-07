बारिश के दौरान घर पर बनाएं क्रीमी मशरूम सूप, जानिए इसकी आसान रेसिपी

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मशरूम को पकाएं

सबसे पहले एक पैन में मक्खन गर्म करें और उसमें बारीक कटा हुआ प्याज डालकर भूरा होने तक पकाएं। अब इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डालें और अच्छी तरह मिलाएं। इसके बाद बारीक कटे मशरूम को पैन में डालें और उन्हें तब तक पकाएं जब तक वे नरम न हो जाएं। इस प्रक्रिया में मशरूम का पूरा स्वाद निकल आएगा। इसके लिए लगभग 5-7 मिनट का समय लगेगा। अब इस मिश्रण को एक प्लेट में निकालकर ठंडा होने दें।