बारिश के दौरान घर पर बनाएं क्रीमी मशरूम सूप, जानिए इसकी आसान रेसिपी
क्या है खबर?
बारिश के दौरान गर्मा-गर्म सूप का मजा ही कुछ अलग होता है। अगर आप कुछ नया और स्वादिष्ट आजमाना चाहते हैं तो क्रीमी मशरूम सूप एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। यह न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है। मशरूम में मौजूद पोषक तत्व इसे और भी खास बनाते हैं। आइए आज हम आपको क्रीमी मशरूम सूप की आसान रेसिपी बताते हैं, जिसे आप कुछ ही मिनटों में बना सकते हैं।
सामग्री
क्रीमी मशरूम सूप के लिए जरूरी चीजें
क्रीमी मशरूम सूप तैयार करने के लिए आपको 250 ग्राम मशरूम (बारीक कटे हुए), एक कप दूध, 2 बड़े चम्मच मक्खन, एक प्याज (बारीक कटा हुआ), 2 लहसुन की कलियां (कटी हुई), एक छोटा चम्मच अदरक का पेस्ट, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, नमक (स्वादानुसार), एक छोटा चम्मच मैदा, एक कप पानी, थोड़ी मात्रा में क्रीम (सजावट के लिए) और हरी धनिया पत्ती (सजावट के लिए) चाहिए होगी।
#1
मशरूम को पकाएं
सबसे पहले एक पैन में मक्खन गर्म करें और उसमें बारीक कटा हुआ प्याज डालकर भूरा होने तक पकाएं। अब इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डालें और अच्छी तरह मिलाएं। इसके बाद बारीक कटे मशरूम को पैन में डालें और उन्हें तब तक पकाएं जब तक वे नरम न हो जाएं। इस प्रक्रिया में मशरूम का पूरा स्वाद निकल आएगा। इसके लिए लगभग 5-7 मिनट का समय लगेगा। अब इस मिश्रण को एक प्लेट में निकालकर ठंडा होने दें।
#2
सूप का आधार तैयार करें
अब उसी पैन में मैदा को हल्का भूरा होने तक भूनें, फिर इसमें पानी डालकर अच्छी तरह मिलाएं। इसे हल्के हाथों से लगातार मिलाते रहना होगा, ताकि मिश्रण में कोई गांठें न बन जाएं। अब इस मिश्रण में पके हुए मशरूम, काली मिर्च और नमक डालकर इसे मध्यम आंच पर पकने दें। जब यह मिश्रण उबलने लगे तो दूध डालकर इसे 2-3 मिनट तक पकने दें, ताकि सभी सामग्री अच्छे से मिल जाएं।
#3
मिश्रण को पीसें
जब सूप का मिश्रण अच्छे से पक जाए तो इसे गैस से उतारकर थोड़ा ठंडा होने दें, फिर इसे मिक्सर में डालकर अच्छे से पीस लें। अगर आपको गाढ़ा सूप पसंद नहीं है तो इसे थोड़ी देर के लिए गैस पर वापस रखकर उबालें। इससे सूप का स्वाद और भी बढ़ जाएगा। अब इस मिश्रण को एक बर्तन में निकाल लें और ऊपर से क्रीम और हरी धनिया पत्ती से सजाकर गर्मा-गर्म परोसें।