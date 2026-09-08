खट्टा-मीठा खाने का मन है? रात के खाने के लिए बनाएं ये मसालेदार रसम

4 टमाटर, एक छोटी चम्मच इमली का गूदा, एक चौथाई छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, एक चौथाई छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चौथाई छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटी चम्मच जीरा, एक चुटकी हींग, एक बड़ी चम्मच नींबू का रस, नमक (स्वादानुसार), एक बड़ी चम्मच तेल, आधा कप पानी, चावल (जरूरत के हिसाब से), थोड़े करी पत्ते और 2 हरी मिर्च।

आप चाहें तो सामग्रियों की मात्रा को अपनी आवश्यकतानुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं।