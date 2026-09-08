खट्टा-मीठा खाने का मन है? रात के खाने के लिए बनाएं ये मसालेदार रसम
क्या है खबर?
अगर आपको खट्टा-मीठा और चटपटा खाने का मन हो तो रात के खाने में मसालेदार रसम एक बढ़िया विकल्प हो सकता है। यह स्वाद में बहुत ही मजेदार होता है और साथ ही सेहत के लिए भी अच्छा है क्योंकि इसमें टमाटर, इमली और कई तरह के मसाले डाले जाते हैं। इसे बनाना भी काफी आसान है। आइए मसालेदार रसम बनाने का तरीका जानते हैं।
सामग्री
मसालेदार रसम बनाने के लिए जरूरी सामान
4 टमाटर, एक छोटी चम्मच इमली का गूदा, एक चौथाई छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, एक चौथाई छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चौथाई छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटी चम्मच जीरा, एक चुटकी हींग, एक बड़ी चम्मच नींबू का रस, नमक (स्वादानुसार), एक बड़ी चम्मच तेल, आधा कप पानी, चावल (जरूरत के हिसाब से), थोड़े करी पत्ते और 2 हरी मिर्च।
आप चाहें तो सामग्रियों की मात्रा को अपनी आवश्यकतानुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं।
रसम
रसम बनाने का तरीका
सबसे पहले टमाटर को धोकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। इसके बाद इन्हें कुकर में हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और पानी के साथ डालकर पकाएं।
जब टमाटर नरम हो जाएं, तो इसमें इमली का गूदा डालकर अच्छे से मिलाएं। फिर इसे ठंडा करके मिक्सी में पीस लें। अब इस पिसे हुए मिश्रण को फिर से कुकर में डालें और दो सीटी आने तक पकाएं।
पकने के बाद इसे एक कटोरे में निकालें।
तड़का
रसम में तड़का लगाने का तरीका
तड़का बनाने के लिए एक पैन में तेल गर्म करें। उसमें जीरा, हींग और करी पत्तियां डालें। इसके बाद इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालें और हल्का भूनें।
अब इसमें तैयार किया हुआ रसम डालें और धीमी आंच पर 2-3 मिनट तक पकाएं। पकने के बाद गैस बंद कर दें। आपका मसालेदार रसम तैयार है। इसे चावल के साथ गर्मागर्म परोसें।
सुझाव
रसम को और भी स्वादिष्ट बनाने के उपाय
अगर आप चाहते हैं कि रसम का स्वाद और भी मजेदार हो, तो इसमें थोड़ा काली मिर्च पाउडर डालें। इससे इसका स्वाद और तीखा और मसालेदार हो जाएगा।
इसके अलावा आप इसमें थोड़ा नारियल का दूध भी मिला सकते हैं। नारियल का दूध रसम में हल्की मिठास और क्रीमी टेक्सचर जोड़ देगा। इस तरह आप अपने रसम को और भी खास और स्वादिष्ट बना सकते हैं।