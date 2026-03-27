मीठे की लालसा हो रही है? ये 5 तरह के तिरामिसू बनाकर खाएं
क्या है खबर?
तिरामिसू इटली का एक प्रसिद्ध मीठा व्यंजन है, जो अपने कॉफी वाले स्वाद और बनावट के लिए दुनियाभर में पसंद किया जाता है। यह आमतौर पर कॉफी, मस्करपोन चीज और लेडीफिंगर्स बिस्किट से बनता है। आजकल बाजार में कई तरह के तिरामिसू उपलब्ध हैं, जो अलग-अलग फ्लेवर्स और सामग्रियों से बनाए जाते हैं। आइए आज हम आपको 5 तरह के तिरामिसू की रेसिपी बताते हैं, जो मीठे की लालसा को कम करते हैं।
#1
आम का तिरामिसू
आम का तिरामिसू गर्मियों में मिलने वाले रसीले आम से बनाया जाता है। इसमें पके हुए आम का प्यूरी, मस्करपोन चीज और थोड़ी-सी क्रीम मिलाई जाती है। इसके बाद इस मिश्रण को लेडीफिंगर्स पर डालकर फ्रिज में ठंडा किया जाता है। यह तिरामिसू न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसमें मौजूद आम के कारण यह गर्मी को मात देते में भी मदद करता है। इसे आम के सीजन के दौरान जरूर बनाकर खाएं।
#2
चॉकलेट तिरामिसू
चॉकलेट तिरामिसू चॉकलेट पसंद करने वालों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। इसमें डार्क चॉकलेट का उपयोग किया जाता है, जो इसे एक गहरा और समृद्ध स्वाद देता है। इसके लिए सबसे पहले डार्क चॉकलेट को पिघलाकर उसमें मस्करपोन चीज मिलाया जाता है, फिर इस मिश्रण को लेडीफिंगर्स पर डालकर फ्रिज में ठंडा किया जाता है। यह तिरामिसू न केवल देखने में सुंदर है, बल्कि खाने में भी बहुत स्वादिष्ट है।
#3
स्ट्रॉबेरी का तिरामिसू
स्ट्रॉबेरी का तिरामिसू उन लोगों के लिए है, जो इस फल का स्वाद चखना पसंद करते हैं। इसमें ताजा स्ट्रॉबेरी की प्यूरी इस्तेमाल की जाती हैं, जो इसे एक खास स्वाद देती हैं। इसके लिए स्ट्रॉबेरी को ब्लेंडर में ब्लेंड करके उनकी प्यूरी बनाई जाती है, फिर इस प्यूरी को मस्करपोन चीज के साथ मिलाकर लेडीफिंगर्स पर डाल दिया जाता। इसके बाद इसे फ्रिज में ठंडा किया जाता है। ऊपर से स्ट्रॉबेरी के टुकड़े लगाकर परोसा जाता है।
#4
वनीला और कैरेमल तिरामिसू
वनीला और कैरेमल तिरामिसू उन लोगों को पसंद आएगा, जो मीठे का संतुलित स्वाद चाहते हैं। इसमें वनीला क्रीम और कैरेमल सॉस का मिश्रण होता है, जो इसे एक खास स्वाद देता है। इसके लिए सबसे पहले वनीला क्रीम बनाई जाती है, जिसमें कैरेमल सॉस मिलाया जाता है। फिर इस मिश्रण को लेडीफिंगर्स पर डालकर फ्रिज में ठंडा किया जाता है। यह तिरामिसू न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि देखने में भी बहुत सुंदर लगता है।
#5
पिस्ता और गुलाब का तिरामिसू
पिस्ता और गुलाब का तिरामिसू भारतीय स्वाद को समर्पित किया गया है। इसमें पिस्ता पाउडर और गुलाब जल का इस्तेमाल होता है, जो इसे एक खास भारतीय ट्विस्ट देता है। इसके लिए सबसे पहले पिस्ता पाउडर बनाया जाता है और उसमें गुलाब जल मिलाया जाता। फिर इस मिश्रण को लेडीफिंगर्स पर डालकर फ्रिज में ठंडा किया जाता है। ये सभी प्रकार के तिरामिसू आपको उंगलियां चाटने पर मजबूर कर देंगे।