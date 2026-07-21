गर्मागर्म पकोड़े खाने का है मन? इन 5 चटपटी चटनियों के साथ करें इनका सेवन
क्या है खबर?
मानसून का मौसम पकोड़ों के स्वाद का मजा लेने का है। गर्मागर्म पकोड़े और चाय का मेल किसी भी मौसम के लिए एकदम सही होता है। चाय के साथ पकोड़े खाने का आनंद ही कुछ और है। हालांकि, अगर आप पकोड़ों को और ज्यादा स्वादिष्ट बनाना चाहते हैं तो इन चटपटे और स्वादिष्ट चटनियों को बनाकर इनका सेवन करें। ये चटनियां न केवल पकोड़ों के साथ अच्छी लगती हैं, बल्कि अन्य कई व्यंजनों के साथ भी खाई जा सकती हैं।
#1
हरी मिर्च की चटनी
हरी मिर्च की चटनी एक बढ़िया विकल्प है, जो आपके पकोड़ों को और भी ज्यादा स्वादिष्ट बना सकती है।
इसे बनाने के लिए सबसे पहले थोड़ी हरी मिर्च, धनिया पत्ती, पुदीना पत्ता और लहसुन की कलियों को मिक्सी में पीस लें। इसमें नमक, नींबू का रस और थोड़ा-सा जीरा डालकर फिर से पीसें।
यह चटनी तीखी होने के साथ-साथ ताजगी भी देती है और आपके पकोड़ों के साथ बेहतरीन मेल बनाती है।
#2
इमली की चटनी
इमली की चटनी भी पकोड़ों के साथ बहुत अच्छी लगती है।
इसे बनाने के लिए सबसे पहले थोड़ी-सी इमली को पानी में भिगोकर उसका गूदा निकाल लें, फिर इसमें गुड़, नमक, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा-सा जीरा डालकर अच्छे से मिलाएं।
इस चटनी का खट्टा-मीठा स्वाद आपके पकोड़ों को अलग ही मजा देगा और हर किसी को पसंद आएगा। आप इसे आसानी से घर पर बना सकते हैं और इसका स्वाद बहुत ही लाजवाब है।
#3
नारियल की चटनी
नारियल की चटनी भी पकोड़ों के साथ बहुत अच्छी लगती है।
इसे बनाने के लिए सबसे पहले थोड़ी-सी कद्दूकस किए हुए नारियल को मिक्सी में पीस लें, फिर उसमें हरी मिर्च, अदरक का टुकड़ा, नमक और थोड़ा-सा जीरा डालकर अच्छे से मिलाएं।
इस चटनी का ताजगी भरा स्वाद आपके पकोड़ों को नया जीवन देगा। आप इसे आसानी से घर पर बना सकते हैं और इसका स्वाद बहुत ही बढ़िया है।
#4
धनिये-पुदीने की चटनी
धनिये-पुदीने की चटनी भी पकोड़ों के साथ बहुत अच्छी लगती है।
इसे बनाने के लिए सबसे पहले थोड़ी-सी ताजी धनिया पत्ती और पुदीना पत्ता लें, फिर इन्हें मिक्सी में पीस लें। इसमें नमक, नींबू का रस और थोड़ा-सा जीरा डालकर अच्छे से मिलाएं।
इस चटनी का ताजगी भरा स्वाद आपके पकोड़ों को नया जीवन देगा। आप इसे आसानी से घर पर बना सकते हैं और इसका स्वाद बहुत ही बढ़िया है।
#5
टमाटर की चटनी
टमाटर की चटनी भी पकोड़ों के साथ बहुत अच्छी लगती है।
इसे बनाने के लिए सबसे पहले थोड़े-से पके टमाटर काट लें, फिर इन्हें मिक्सी में पीस लें। इसमें नमक, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा-सा जीरा डालकर अच्छे से मिलाएं। इस चटनी का खट्टा-मीठा स्वाद आपके पकोड़ों को अलग ही मजा देगा और हर किसी को पसंद आएगा।
आप इसे आसानी से घर पर बना सकते हैं और इसका स्वाद बहुत ही बढ़िया है।