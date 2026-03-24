मीठा खाने का मन है? इन व्यंजनों को बनाएं, स्वाद के साथ मिल सकती है सेहत

अगर आपको मीठा खाने का मन है और आप कुछ सेहतमंद विकल्प की तलाश में हैं तो इसके लिए आप शकरकंद को चुन सकते हैं। यह न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसमें जरूरी पोषक तत्व होते हैं। आइए आज हम आपको शकरकंद से बनाए जाने वाले कुछ ऐसे मीठे व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जो आपके घर पर आसानी से बनाए जा सकते हैं और खाने में भी स्वादिष्ट हैं।

#1 शकरकंद की खीर शकरकंद की खीर एक पारंपरिक भारतीय मिठाई है, जिसे खास मौकों पर बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले शकरकंद को उबालकर उसका गूदा निकाल लें, फिर दूध में चीनी, इलायची पाउडर और सूखे मेवे डालकर पकाएं। इसके बाद उबली हुई शकरकंद का गूदा मिलाएं और अच्छी तरह मिलाकर कुछ देर तक धीमी आंच पर पकाएं। जब खीर गाढ़ी हो जाए तो इसे ठंडा करके परोसें।

#2 शकरकंद का हलवा शकरकंद का हलवा एक बेहतरीन मिठाई है, जिसे आप किसी भी खास मौके पर बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले शकरकंद को उबालकर उसका गूदा निकाल लें, फिर घी में सूजी भूनें और उसमें उबला हुआ शकरकंद का गूदा मिलाएं। अब इसमें चीनी, इलायची पाउडर और सूखे मेवे डालकर अच्छी तरह मिलाएं और धीमी आंच पर पकाएं जब तक कि हलवा गाढ़ा न हो जाए। इसके बाद इसे गर्मागर्म परोसें।

Advertisement

#3 शकरकंद की बर्फी अगर आप कुछ नया आजमाना चाहते हैं तो शकरकंद की बर्फी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इसके लिए सबसे पहले शकरकंद को उबालकर उसका गूदा निकाल लें, फिर दूध में चीनी, इलायची पाउडर और सूखे मेवे डालकर पकाएं जब तक कि मिश्रण गाढ़ा न हो जाए। अब इसमें उबला हुआ शकरकंद का गूदा मिलाएं और अच्छे से मिलाकर थाली में फैलाएं ताकि वह सेट हो जाए। ठंडा होने पर बर्फी को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर परोसें।

Advertisement

#4 शकरकंद की पाई अगर आपको पाई पसंद है तो शकरकंद की पाई जरूर आजमाएं। इसके लिए सबसे पहले मैदा, घी और पानी मिलाकर आटा गूंथ लें, फिर उसे बेलकर तले हुए बेस पर डालें। अब उबली हुई शकरकंद का गूदा, दूध, चीनी और मसाले मिलाकर उसकी स्टफिंग तैयार करें। इस स्टफिंग को बेस पर डालकर ओवन में बेक करें जब तक कि पाई पूरी तरह से पक न जाए। ठंडा करके काट-काट कर परोसें।