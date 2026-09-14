स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है क्रैनबेरी, जानिए इसके 5 प्रमुख फायदे

क्रैनबेरी में कुछ ऐसे तत्व होते हैं, जो दिल की बीमारियों से बचाने में मदद करते हैं। ये तत्व खून के दबाव को ठीक रखने और खून की नलियों को सही रखने में सहायक होते हैं।

इसके अलावा क्रैनबेरी का सेवन करने से शरीर में बुरे कोलेस्ट्रॉल का स्तर भी ठीक रहता है।

नियमित रूप से क्रैनबेरी का सेवन करने से दिल को स्वस्थ और मजबूत बनाया जा सकता है, जिससे दिल की बीमारियों का खतरा कम होता है।