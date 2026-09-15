क्रैनबेरी बनाम अनार: किसमें होता है ज्यादा विटामिन-C और फाइबर?
क्या है खबर?
क्रैनबेरी और अनार, दोनों ही फल अपने पोषक तत्वों के लिए जाने जाते हैं। ये न केवल स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद होते हैं। हालांकि, जब बात विटामिन-C और फाइबर की आती है तो कई लोग उलझन में पड़ जाते हैं कि इनमें से कौन-सा फल ज्यादा लाभकारी है। इस लेख में हम इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि इन दोनों फलों में से किसका सेवन करना ज्यादा बेहतर है।
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क्रैनबेरी में विटामिन-C की मात्रा
क्रैनबेरी एक ऐसा फल है, जिसमें विटामिन-C की मात्रा काफी अधिक होती है। 100 ग्राम क्रैनबेरी में लगभग 14 मिलीग्राम विटामिन-C पाया जाता है, जो कि रोजाना की जरूरत का लगभग 20 प्रतिशत पूरा कर सकता है।
यह विटामिन आपके शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है और शरीर को संक्रमण से लड़ने की ताकत देता है। इसके अलावा यह त्वचा को भी स्वस्थ रखता है और इसे निखारता है।
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अनार में फाइबर की मात्रा
अनार एक ऐसा फल है, जिसमें फाइबर की मात्रा भी काफी होती है। 100 ग्राम अनार में लगभग 4 ग्राम फाइबर पाया जाता है, जो कि पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में मदद करता है।
फाइबर खाने को पचाने में मदद करता है और आंत के लिए भी फायदेमंद होता है। इसके अलावा फाइबर खाने की मात्रा को नियंत्रित करने में भी मदद करता है, जिससे वजन प्रबंधन आसान होता है।
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दोनों फलों के फायदे
क्रैनबेरी और अनार, दोनों ही फल कई अन्य पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। क्रैनबेरी में ऐसे तत्व होते हैं, जो शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों से बचाते हैं और अनार में पोटेशियम होता है, जो रक्तचाप को नियंत्रित करने में सहायक होता है।
इसके अलावा दोनों फलों का सेवन दिल के स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होता है। इनका नियमित सेवन शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है और विभिन्न रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है।
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किसका करें चयन?
अब सवाल यह उठता है कि इन दोनों में से किसका चयन करना चाहिए? अगर आप केवल विटामिन-C की बात करें तो क्रैनबेरी बेहतर विकल्प हो सकती है, जबकि फाइबर के लिए अनार अधिक फायदेमंद साबित हो सकता है।
हालांकि, दोनों ही फल अपने-अपने तरीके से सेहत के लिए लाभकारी होते हैं। इसलिए, बेहतर होगा कि आप अपनी जरूरतों और पसंद के अनुसार इनमें से किसी एक का चयन करें और अपने खाने में इसे शामिल करें।