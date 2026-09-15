क्रैनबेरी बनाम अनार

क्रैनबेरी बनाम अनार: किसमें होता है ज्यादा विटामिन-C और फाइबर?

लेखन सयाली 10:24 am Sep 15, 202610:24 am

क्या है खबर?

क्रैनबेरी और अनार, दोनों ही फल अपने पोषक तत्वों के लिए जाने जाते हैं। ये न केवल स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद होते हैं। हालांकि, जब बात विटामिन-C और फाइबर की आती है तो कई लोग उलझन में पड़ जाते हैं कि इनमें से कौन-सा फल ज्यादा लाभकारी है। इस लेख में हम इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि इन दोनों फलों में से किसका सेवन करना ज्यादा बेहतर है।