घर के अंदर भी आसानी से उगाई जा सकती है क्रैनबेरी, जानिए तरीका
क्या है खबर?
क्रैनबेरी एक पौष्टिक और स्वादिष्ट फल है, जिसे आप आसानी से अपने घर के अंदर भी उगा सकते हैं। यह फल विटामिन-C, एंटीऑक्सीडेंट्स और अन्य पोषक तत्वों से भरपूर होता है, जो आपकी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और व्यावहारिक तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपने घर के अंदर क्रैनबेरी की खेती कर सकते हैं और ताजे फलों का आनंद ले सकते हैं।
#1
सही बीज का चयन करें
क्रैनबेरी उगाने के लिए सबसे पहले सही बीज का चयन करना जरूरी है।
आप स्थानीय पौधशाला से अच्छी गुणवत्ता वाले बीज खरीद सकते हैं या ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। ध्यान रखें कि बीज ताजे और स्वस्थ हों ताकि पौधे अच्छे से बढ़ सकें।
इसके अलावा बीजों की पैकेजिंग पर दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़ें ताकि आपको सही दिशा-निर्देश मिल सकें और आप सही तरीके से पौधे की देखभाल कर सकें।
#2
मिट्टी तैयार करें
क्रैनबेरी के पौधे के लिए अच्छी मिट्टी बहुत जरूरी होती है। इसके लिए हल्की और रेतीली मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है, जिसमें पानी जल्दी निकल सके।
आप घर पर ही बागवानी मिक्स तैयार कर सकते हैं, जिसमें मिट्टी, रेत और खाद मिलाई जाती है। इससे पौधों को पर्याप्त पोषण मिलेगा और वे स्वस्थ रहेंगे।
ध्यान रखें कि मिट्टी न तो बहुत गीली हो और न ही बहुत सूखी, ताकि पौधे अच्छे से बढ़ सकें।
#3
धूप का ध्यान रखें
क्रैनबेरी के पौधों को अच्छी धूप की जरूरत होती है, इसलिए इन्हें ऐसी जगह पर रखें जहां रोजाना कम से कम 6-8 घंटे धूप मिल सके।
अगर आप अपने घर के अंदर पौधे उगा रहे हैं तो कृत्रिम रोशनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पौधे स्वस्थ रहेंगे और फलों की गुणवत्ता भी बेहतर होगी।
ध्यान रखें कि पौधों को सीधी धूप नहीं पड़नी चाहिए, इसलिए उन्हें थोड़ी दूरी पर रखें।
#4
नियमित पानी दें
पौधों को नियमित रूप से पानी देना बहुत जरूरी होता है, लेकिन ध्यान रखें कि पानी ज्यादा न हो क्योंकि इससे जड़ सड़ सकती है। सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप मिट्टी की नमी जांचने के बाद ही पानी डालें।
इसके लिए आप उंगली या मिट्टी जांचने वाले उपकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पौधों को पर्याप्त नमी मिलेगी और वे स्वस्थ रहेंगे। ध्यान रखें कि अधिक पानी देने से बचें ताकि पौधे अच्छे से बढ़ सकें।
#5
समय-समय पर खाद डालें
पौधों को स्वस्थ रखने के लिए समय-समय पर खाद डालना जरूरी होता है। जैविक खाद जैसे गोबर की खाद या गली-सड़ी पत्तियों से बनी खाद सबसे अच्छा विकल्प होता है क्योंकि यह पौधों को प्राकृतिक पोषण प्रदान करता है।
आप हर महीने या दो महीने बाद अपने पौधों में खाद डाल सकते हैं ताकि उनकी बढ़वार अच्छी बनी रहे।
इसके अलावा रासायनिक खाद का उपयोग करने से बचें क्योंकि यह मिट्टी की गुणवत्ता को खराब कर सकता है।