घर के अंदर भी आसानी से उगाई जा सकती है क्रैनबेरी, जानिए तरीका

पौधों को नियमित रूप से पानी देना बहुत जरूरी होता है, लेकिन ध्यान रखें कि पानी ज्यादा न हो क्योंकि इससे जड़ सड़ सकती है। सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप मिट्टी की नमी जांचने के बाद ही पानी डालें।

इसके लिए आप उंगली या मिट्टी जांचने वाले उपकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पौधों को पर्याप्त नमी मिलेगी और वे स्वस्थ रहेंगे। ध्यान रखें कि अधिक पानी देने से बचें ताकि पौधे अच्छे से बढ़ सकें।