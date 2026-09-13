भारत के ये गांव हैं कला के केंद्र

भारत के ये गांव हैं कला के केंद्र, जहां आज भी जीवित है पारंपरिक कला

लेखन सयाली 04:55 pm Sep 13, 202604:55 pm

क्या है खबर?

भारत में कई ऐसे गांव और कस्बे हैं, जहां पारंपरिक हस्तशिल्प और कला की समृद्ध विरासत आज भी मौजूद है। ये गांव न केवल अपनी खूबसूरत कारीगरी के लिए मशहूर हैं, बल्कि यहां की संस्कृति और परंपराएं भी देखने लायक हैं। इन गांवों में जाकर आप न केवल वहां की कला को करीब से देख सकते हैं, बल्कि कारीगरों की मेहनत और हुनर को भी समझ सकते हैं। आइए भारत के ऐसे गांवों के बारे में जानते हैं।