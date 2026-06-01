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गाय का दूध बनाम भैंस का दूध: जानिए इनमें से किसका घी बनाना ज्यादा बेहतर है
गाय के दूध का घी बनाम भैंस के दूध का घी

गाय का दूध बनाम भैंस का दूध: जानिए इनमें से किसका घी बनाना ज्यादा बेहतर है

लेखन अंजली
Jun 01, 2026
10:43 am
क्या है खबर?

दूध एक ऐसा पेय है, जो न केवल बच्चों को बल्कि बड़ों को भी पसंद है। यह प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन जैसे कई पोषक तत्वों से भरपूर होता है। हालांकि, बाजार में गाय और भैंस दोनों का दूध मौजूद है, जिनमें से किसी एक को चुनने में लोग उलझन में पड़ जाते हैं। इसलिए आज हम आपको गाय और भैंस के दूध से बनने वाले घी के बारे में विस्तार से बताएंगे ताकि आप सही विकल्प चुन सकें।

गाय का दूध

गाय के दूध से बनने वाले घी के फायदे

गाय के दूध से बनने वाला घी कई पोषक तत्वों से भरपूर होता है, जो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है। इसमें मौजूद विटामिन-A, विटामिन-D, विटामिन-E और विटामिन-K जैसे पोषक तत्व आंखों की रोशनी को बढ़ाने, हड्डियों को मजबूत करने और त्वचा को स्वस्थ रखने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें मौजूद ब्यूटिरिक एसिड रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में भी सहायक है। यह पाचन क्रिया को सुधारने और सूजन को कम करने में भी सहायक है।

भैंस का दूध

भैंस के दूध से बनने वाले घी के फायदे

भैंस का घी गाय के घी की तुलना में ज्यादा मलाईदार और गाढ़ा होता है। इसका स्वाद भी बहुत अच्छा होता है और यह कई लोग पसंद करते हैं। भैंस का घी बनाने के लिए भैंस के दूध को धीमी आंच पर पकाया जाता है, जिससे उसमें मौजूद पोषक तत्व घी में समा जाते हैं। यह घी विटामिन-A, विटामिन-D और विटामिन-E से भरपूर होता है, जो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद हैं।

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अंतर

गाय और भैंस के दूध से बनने वाले घी में अंतर

गाय और भैंस के घी में थोड़ा अंतर होता है। गाय का घी हल्का और पतला होता है, जबकि भैंस का घी गाढ़ा और मलाईदार होता है। इसके अलावा गाय के घी का स्वाद हल्का होता है, जबकि भैंस के घी का स्वाद थोड़ा तेज होता है। इन दोनों घी में पोषक तत्वों की मात्रा लगभग समान होती है, लेकिन भैंस का घी थोड़ा ज्यादा ऊर्जा देने वाला होता है।

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चयन

दोनों में से किसका घी बनाना ज्यादा बेहतर है?

अब सवाल यह उठता है कि गाय का घी चुनें या भैंस का? इसका चयन आपके स्वास्थ्य लक्ष्यों पर निर्भर करता है। अगर आप कम ऊर्जा वाला घी चाहते हैं तो गाय का घी चुनें और अगर गाढ़ा और मलाईदार घी पसंद करते हैं तो भैंस का घी आपके लिए बेहतर रहेगा। दोनों ही प्रकार के घी अपने-अपने स्थान पर फायदेमंद हैं, इसलिए सोच-समझकर ही चुनाव करें।

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