कॉफी से ज्यादा चाय का सेवन करना पसंद करते हैं इन 5 देशों के लोग
क्या है खबर?
कॉफी और चाय, दोनों ही पेय दुनिया में बहुत पसंद किए जाते हैं। कई लोग दिन की शुरूआत में या फिर शाम को इनका आनंद लेना पसंद करते हैं। हालांकि, कुछ देश ऐसे हैं, जहां लोग कॉफी से ज्यादा चाय पीना पसंद करते हैं। इसका कारण हो सकता है कि चाय को लोग कई तरह से बनाकर पीते हैं और इसे पीने से तुरंत ऊर्जा भी मिल जाती है। आइए ऐसे 5 देशों के बारे में जानते हैं।
#1
तुर्की
तुर्की में चाय की खपत कॉफी से ज्यादा है। यहां चाय पीना एक परंपरा है और तुर्की के लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। यहां के लोग दिन में औसतन 6 कप चाय पीते हैं। यहां की चाय काली होती है और इसे बिना दूध और चीनी के पीया जाता है। तुर्की में चाय के लिए इस्तेमाल होने वाला कप भी खास होता है, जिन्हें मेहमानवाजी का एक प्रतीक माना जाता है।
#2
मोरक्को
मोरक्को में भी लोग कॉफी से ज्यादा चाय पीना पसंद करते हैं। यहां की पारंपरिक चाय पुदीने वाली होती है, जिसे पुदीने की पत्तियों और चीनी के साथ बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए पानी को गर्म करके उसमें चाय की पत्तियां डालनी होती है, फिर इसे 10-15 मिनट तक उबालना होता है। इसके बाद इसमें पुदीना डालकर इसे फिर से उबाला जाता है और जब यह तैयार हो जाए तो इसमें चीनी मिलाकर इसे परोसा जाता है।
#3
ईरान
ईरान में भी लोग कॉफी से ज्यादा चाय पीना पसंद करते हैं। यहां पारंपरिक चाय चायखाना नाम की खास जगहों पर मिलती है, जिसका मतलब होता है चाय का घर। चायखाना में चाय बनाने के लिए एक खास तरह का बर्तन होता है, जिसे समोवर कहते हैं। समोवर एक लोहे या स्टील का बर्तन होता है, जिसमें चाय और पानी दोनों को अलग-अलग हिस्से में रखा जाता है। यहां आने पर चाय का आनंद जरूर लें।
#4
अफगानिस्तान
अफगानिस्तान में लोग कॉफी से ज्यादा चाय पीना पसंद करते हैं। यहां की पारंपरिक चाय को अफगानी चाय कहा जाता है, जिसमें इलायची, दालचीनी और केसर जैसी मसालों का उपयोग किया जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले पानी को गर्म करके उसमें चाय की पत्तियां डालनी होती है, फिर इसमें इलायची, दालचीनी और केसर डालकर इसे 10-15 मिनट तक उबाला जाता है। इसके बाद इसमें दूध और चीनी मिलाकर इसे परोसा जाता है।
#5
जॉर्डन
जॉर्डन में भी लोग कॉफी से ज्यादा चाय पीना पसंद करते हैं। यहां की पारंपरिक चाय को जॉर्डन टी कहा जाता है, जिसमें पुदीना और चीनी जैसी सामग्रियों का इस्तेमाल होता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले पानी को गर्म करके उसमें चाय की पत्तियां डालनी होती है, फिर इसमें पुदीना और चीनी डालकर इसे 10-15 मिनट तक उबाला जाता है। इसके बाद इसमें गुलाब की पंखुड़ियां मिलाकर इसे परोसा जाता है।