कॉफी से ज्यादा चाय पसंद करने वाले देश

कॉफी से ज्यादा चाय का सेवन करना पसंद करते हैं इन 5 देशों के लोग

लेखन सयाली 12:49 pm Jun 30, 202612:49 pm

क्या है खबर?

कॉफी और चाय, दोनों ही पेय दुनिया में बहुत पसंद किए जाते हैं। कई लोग दिन की शुरूआत में या फिर शाम को इनका आनंद लेना पसंद करते हैं। हालांकि, कुछ देश ऐसे हैं, जहां लोग कॉफी से ज्यादा चाय पीना पसंद करते हैं। इसका कारण हो सकता है कि चाय को लोग कई तरह से बनाकर पीते हैं और इसे पीने से तुरंत ऊर्जा भी मिल जाती है। आइए ऐसे 5 देशों के बारे में जानते हैं।