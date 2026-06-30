चाय से ज्यादा कॉफी के शौकीन हैं इन देशों के लोग, जानिए ऐसा होने के कारण
क्या है खबर?
भारत में चाय का चलन बहुत है, लेकिन कुछ लोग कॉफी को ज्यादा पसंद करते हैं। दुनिया भर में कुछ ऐसे देश भी हैं, जहां कॉफी चाय से ज्यादा पसंद की जाती है। इसका मुख्य कारण है कि कॉफी में कैफीन की मात्रा ज्यादा होती है, जो दिनभर की थकान के बाद शरीर को ऊर्जा देती है। आइए आज हम ऐसे ही देशों के बारे में जानते हैं, जहां चाय से ज्यादा कॉफी के शौकीन लोग रहते हैं।
#1
इथियोपिया
इथियोपिया को कॉफी की शुरुआत करने वाला देश माना जाता है। यहां की कॉफी का स्वाद और खुशबू अलग होती है। इथियोपिया में पहाड़ी इलाकों में कॉफी की खेती होती है, जिससे इसका स्वाद खास बनता है। यहां की कॉफी मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर करती है और तनाव को कम करने में मदद कर सकती है। इथियोपिया की कॉफी का स्वाद चखना एक खास अनुभव हो सकता है, जो आपको हमेशा याद रहेगा।
#2
ब्राजील
ब्राजील दुनिया का सबसे बड़ा कॉफी पैदा करने वाला देश है। यहां की कॉफी में मिठास और चॉकलेट का मेल होता है, जो इसे खास बनाने में अहम योगदान देता है। ब्राजील की कॉफी का सेवन दिल की बीमारियों के खतरे को कम कर सकता है और यह शरीर की सुरक्षा क्षमता को भी बढ़ा सकती है। यहां की अनोखी कॉफी आपको एक बार तो जरूर आजमाकर देखनी ही चाहिए।
#3
कोलंबिया
कोलंबिया की कॉफी अपनी अच्छी गुणवत्ता और बेहतरीन स्वाद के लिए जानी जाती है, जो आपको दुनिया में और कहीं भी नहीं मिल सकेगी। इसमें फूलों की खुशबू और फलों का हल्का स्वाद होता है, जो मन को तृप्त कर देता है। कोलंबिया की कॉफी से शरीर को ऊर्जा मिलती है और मानसिक थकान कम हो जाती है। यहां की कॉफी का अनुभव लेना आपको अपनी सारी जिंदगी याद रहने वाला है।
#4
वियतनाम
वियतनाम एशिया का बड़ा कॉफी पैदा करने वाला देश है। यहां की कॉफी में कड़वाहट और मिठास का अनोखा मेल होता है। वियतनाम की कॉफी से शरीर को ऊर्जा मिलती है और मानसिक थकान कम होती है। यहां पर आपको हर गली में एक कॉफी शॉप दिख जाएगी और यहां लोग खास तौर से वियतनामी कॉफी का स्वाद चखने आते हैं। यहां पर आपको कमाल की नारियल कॉफी भी मिलेगी।