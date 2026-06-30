चाय से ज्यादा कॉफी पसंद करने वाले देश

चाय से ज्यादा कॉफी के शौकीन हैं इन देशों के लोग, जानिए ऐसा होने के कारण

लेखन सयाली 05:10 pm Jun 30, 202605:10 pm

क्या है खबर?

भारत में चाय का चलन बहुत है, लेकिन कुछ लोग कॉफी को ज्यादा पसंद करते हैं। दुनिया भर में कुछ ऐसे देश भी हैं, जहां कॉफी चाय से ज्यादा पसंद की जाती है। इसका मुख्य कारण है कि कॉफी में कैफीन की मात्रा ज्यादा होती है, जो दिनभर की थकान के बाद शरीर को ऊर्जा देती है। आइए आज हम ऐसे ही देशों के बारे में जानते हैं, जहां चाय से ज्यादा कॉफी के शौकीन लोग रहते हैं।