बालों की बढ़त के लिए मददगार है धनिये का पानी, ऐसे करें इस्तेमाल
क्या है खबर?
बालों की देखभाल के लिए कई लोग महंगे शैंपू और कंडीशनर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये हमेशा असरदार साबित नहीं होते। ऐसी स्थिति में घरेलू उपाय काफी फायदेमंद हो सकते हैं। इन्हीं में से एक है धनिये का पानी, जो बालों को मजबूत बनाने और उनकी लंबाई बढ़ाने में मदद करता है। आइए जानते हैं कि बालों पर धनिये के पानी का सही तरीके से इस्तेमाल कैसे करना चाहिए।
प्रक्रिया
धनिये का पानी बनाने का तरीका
सबसे पहले ताजा धनिया लें और इसे पानी से अच्छी तरह धो लें ताकि सारी गंदगी निकल जाए, फिर एक कटोरे में एक कप पानी डालें और उसमें धनिया डालकर लगभग 10 मिनट तक ढककर रखें।
इसके बाद इस पानी को एक पैन में डालकर हल्का गर्म करें। जब पानी ठंडा हो जाए तो इसे छानकर एक स्प्रे बोतल में भर लें। इसे बालों पर लगाने के लिए तैयार करें।
इस्तेमाल
बालों पर धनिये का पानी कैसे लगाएं?
सबसे पहले अपने बालों को शैंपू से अच्छी तरह धो लें ताकि बालों और स्कैल्प से गंदगी हट जाए।
इसके बाद बालों को हल्के तौलिये से सुखाएं। अब स्प्रे बोतल से धनिये का पानी बालों की जड़ों और स्कैल्प पर लगाएं। इसे हल्के हाथों से मालिश करें ताकि पानी बालों की जड़ों तक पहुंच सके। इसे 30 मिनट तक बालों पर रहने दें और फिर सादे पानी से धो लें। इस प्रक्रिया को हफ्ते में 2 बार अपनाएं।
फायदे
धनिये के पानी के फायदे
धनिये के पानी में मौजूद पोषक तत्व बालों की जड़ों को मजबूत बनाते हैं। इसमें ऐसे तत्व होते हैं जो बालों को टूटने और झड़ने से बचाते हैं। यह स्कैल्प को साफ और नमी से भरपूर रखता है, जिससे बालों में चमक आती है।
धनिये का पानी बालों को मुलायम और घना बनाने में मदद करता है। इसे नियमित रूप से इस्तेमाल करने पर बालों की सेहत में सुधार होता है और उनकी प्राकृतिक बढ़त तेज होती है।
सावधानियां
धनिये के पानी का इस्तेमाल करने से पहले ध्यान देने वाली बातें
अगर आपको धनिये से एलर्जी है तो इसका इस्तेमाल न करें। अगर आप पहले से कोई हेयर केयर उत्पाद इस्तेमाल कर रहे हैं तो धनिये के पानी को लगाने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।
गर्भवती महिलाओं और हाल ही में ऑपरेशन करवाने वाले लोगों को भी इसका उपयोग करने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए।
हालांकि, यह प्राकृतिक तरीका है, लेकिन हर व्यक्ति की त्वचा और बालों पर इसका असर अलग हो सकता है।