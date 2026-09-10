बालों की बढ़त के लिए मददगार है धनिये का पानी, ऐसे करें इस्तेमाल

सबसे पहले अपने बालों को शैंपू से अच्छी तरह धो लें ताकि बालों और स्कैल्प से गंदगी हट जाए।

इसके बाद बालों को हल्के तौलिये से सुखाएं। अब स्प्रे बोतल से धनिये का पानी बालों की जड़ों और स्कैल्प पर लगाएं। इसे हल्के हाथों से मालिश करें ताकि पानी बालों की जड़ों तक पहुंच सके। इसे 30 मिनट तक बालों पर रहने दें और फिर सादे पानी से धो लें। इस प्रक्रिया को हफ्ते में 2 बार अपनाएं।