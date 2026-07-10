खाने के स्वाद को बढ़ाने के साथ-साथ सेहत के लिए भी फायदेमंद है धनिया-पुदीने की चटनी
क्या है खबर?
दक्षिण भारतीय व्यंजनों के साथ-साथ समोसा, कचौड़ी, टिक्की आदि के साथ धनिया-पुदीने की चटनी खाना तो हर किसी को पसंद है। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि धनिया-पुदीने की चटनी का सेवन सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद हो सकता है। इसका कारण है कि धनिया और पुदीने के साथ-साथ इसमें अन्य कई स्वास्थ्यवर्धक सामग्रियां भी मिलाई जाती हैं। आइए जानते हैं कि नियमित रूप से धनिया-पुदीने की चटनी का सेवन करने से क्या-क्या फायदे मिल सकते हैं।
#1
पाचन क्रिया के लिए है फायदेमंद
पुदीने की तासीर ठंडी होती है, जबकि धनिया की तासीर गर्म होती है, इसलिए इन दोनों सामग्रियों का मिश्रण पाचन क्रिया को बेहतर बनाने में काफी मदद कर सकता है। इसके अतिरिक्त धनिया-पुदीने की चटनी में अदरक, लहसुन और हरी मिर्च आदि सामग्रियां होती हैं, जो पाचन को दुरुस्त रखने में सहायक हैं। इससे आपके पेट की समस्याएं दूर हो सकती हैं और आपको हल्का महसूस होगा।
#2
आंखों के लिए है लाभकारी
आंखों के लिए भी धनिया-पुदीने की चटनी फायदेमंद हो सकती है। इसका कारण है कि इसमें विटामिन-A और विटामिन-C समेत कई ऐसे तत्व होते हैं, जो आंखों को स्वस्थ रखने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। यह आपकी दृष्टि को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। हालांकि, अगर आपको आंखों से जुड़ी कोई समस्या है तो डॉक्टर की सलाह के बाद ही इस चटनी का सेवन करें।
#3
रोग प्रतिरोधक क्षमता को दे सकती है बढ़ावा
शरीर की रोगों से लड़ने की ताकत को बढ़ावा देने में भी धनिया-पुदीने की चटनी का सेवन अहम भूमिका निभा सकता है। इसका कारण है कि इसमें एंटी-ऑक्सीडेंट्स और सूजन को कम करने वाले गुण पाए जाते हैं, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूती देने में मदद कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त धनिया-पुदीने की चटनी में पुदीने की तासीर ठंडी होती है, जो शरीर की गर्मी को शांत करके इम्यूनिटी को बेहतर करने में मदद कर सकती है।
#4
रक्तचाप को कर सकती है नियंत्रित
धनिया-पुदीने की चटनी का सेवन रक्तचाप को संतुलित करने में भी मदद कर सकता है। इसका कारण है कि धनिये में ऐसे गुण होते हैं, जो रक्तचाप को संतुलित करने का काम करते हैं। इसके अतिरिक्त पुदीने की तासीर ठंडी होती है, जो रक्तचाप को कम करने में मदद कर सकती है। हालांकि, अगर आपको पहले से ही कम रक्तचाप की समस्या है तो इसका सेवन न करें।
#5
वजन घटाने में है सहायक
अगर आप अपने बढ़ते वजन को नियंत्रित करने की कोशिश में लगे हैं तो इस दौरान अपनी डाइट में धनिया-पुदीने की चटनी को जरूर शामिल करें। इसमें मौजूद तत्व वसा को कम करने में मदद कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें मौजूद फाइबर पाचन क्रिया को स्वस्थ रखने में मदद कर सकता है और भूख को नियंत्रित कर सकता है, जिससे वजन घटाने में मदद मिलती है।