धनिये और पुदीने की चटनी के फायदे

खाने के स्वाद को बढ़ाने के साथ-साथ सेहत के लिए भी फायदेमंद है धनिया-पुदीने की चटनी

लेखन अंजली 08:26 pm Jul 10, 202608:26 pm

क्या है खबर?

दक्षिण भारतीय व्यंजनों के साथ-साथ समोसा, कचौड़ी, टिक्की आदि के साथ धनिया-पुदीने की चटनी खाना तो हर किसी को पसंद है। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि धनिया-पुदीने की चटनी का सेवन सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद हो सकता है। इसका कारण है कि धनिया और पुदीने के साथ-साथ इसमें अन्य कई स्वास्थ्यवर्धक सामग्रियां भी मिलाई जाती हैं। आइए जानते हैं कि नियमित रूप से धनिया-पुदीने की चटनी का सेवन करने से क्या-क्या फायदे मिल सकते हैं।