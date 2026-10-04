कॉपर बनाम स्टेनलेस स्टील: कौन-सी पानी की बोतल है ज्यादा सुरक्षित?

कॉपर की बोतलें आयुर्वेदिक नजरिए से सेहत के लिए अच्छी मानी जाती हैं।

कहा जाता है कि इनमें रखे पानी में कॉपर के तत्व मिलते हैं, जो शरीर में कीटाणुओं से लड़ने में मदद करते हैं और बीमारियों से बचाने में सहायक होते हैं।

इसके अलावा कॉपर की बोतलें पानी को ताजगी देती हैं और इसे लंबे समय तक ठंडा बनाए रखती हैं।

हालांकि, इनकी सफाई का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि गंदगी से बैक्टीरिया पनप सकते हैं।