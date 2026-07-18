मानसून के दौरान कूलर से आ रही है बदबू? इन 5 तरीकों से करें साफ
क्या है खबर?
मानसून में कूलर की सफाई पर खास ध्यान देना जरूरी है। इस मौसम में नमी के कारण कूलर के पानी भरने वाले हिस्से में बैक्टीरिया और फफूंदी पनप सकती है। इससे न केवल इसकी कार्यक्षमता प्रभावित होती है, बल्कि बदबू भी आने लगती है। कूलर की नियमित सफाई से आप इस समस्या से बच सकते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे सुझाव देते हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपने कूलर को आसानी से साफ कर सकते हैं।
#1
सिरका और बेकिंग सोडा का करें इस्तेमाल
कूलर की गंदगी को हटाने के लिए सिरके और बेकिंग सोडा का मिश्रण बहुत असरदार हो सकता है।
इसके लिए सबसे पहले कूलर के पानी वाले पैन को पानी से भरें, फिर उसमें एक कप सिरका और आधा कप बेकिंग सोडा डालकर 30 मिनट के लिए छोड़ दें।
इसके बाद पानी को निकालकर पैन को साफ पानी से धो लें। यह मिश्रण न केवल गंदगी को हटाता है, बल्कि बदबू भी दूर करता है।
#2
नींबू का रस भी है असरदार
नींबू का रस प्राकृतिक रूप से कीटाणुनाशक होता है, जो कूलर की सफाई के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है।
इसके लिए सबसे पहले पानी वाले पैन को पानी से भरें, फिर उसमें 2-3 चम्मच नींबू का रस डालकर 15 मिनट के लिए छोड़ दें।
इसके बाद पानी को निकालकर पैन को साफ पानी से धो लें। यह मिश्रण बैक्टीरिया को मारता है और बदबू को दूर करता है, जिससे आपका कूलर ताजा और साफ बना रहता है।
#3
गर्म पानी का करें इस्तेमाल
गर्म पानी का इस्तेमाल करके भी आप अपने कूलर को आसानी से साफ कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले पानी वाले पैन को पानी से भरें और उसमें एक कप गर्म पानी डालें।
इसके बाद 10 मिनट तक छोड़ दें, ताकि गंदगी नरम हो जाए। अब इसे साफ पानी से धो लें।
यह तरीका न केवल गंदगी को हटाता है, बल्कि बैक्टीरिया और फफूंदी को भी मारता है, जिससे आपका कूलर ताजा और साफ बना रहता है।
#4
साबुन और नमक का मिश्रण भी है असरदार
साबुन और नमक का मिश्रण भी कूलर की सफाई के लिए अच्छा तरीका हो सकता है।
इसके लिए सबसे पहले पानी वाले पैन को पानी से भरें, फिर उसमें 2 चम्मच बर्तन धोने का साबुन और एक कप नमक डालकर 20 मिनट तक छोड़ दें।
इसके बाद पानी को निकालकर पैन को साफ पानी से धो लें। यह मिश्रण गंदगी को हटाता है और बदबू को दूर करता है, जिससे आपका कूलर ताजा और साफ बना रहता है।
#5
सफाई के बाद सुखाना भी है जरूरी
कूलर की सफाई के बाद उसे पूरी तरह से सूखाना बहुत जरूरी है, ताकि कोई भी नमी न रहे। इसके लिए सबसे पहले पानी वाले पैन को खुला छोड़ दें, ताकि हवा लग सके।
इसके बाद कूलर के पंखे को भी अच्छे से सुखाएं। इस तरह इन सरल तरीकों से आप अपने कूलर को मानसून में ताजा और साफ रख सकते हैं, जिससे वह लंबे समय तक सही तरीके से काम करेगा।