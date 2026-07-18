मानसून में कूलर साफ करने के तरीके

मानसून के दौरान कूलर से आ रही है बदबू? इन 5 तरीकों से करें साफ

लेखन सयाली 05:06 pm Jul 18, 202605:06 pm

क्या है खबर?

मानसून में कूलर की सफाई पर खास ध्यान देना जरूरी है। इस मौसम में नमी के कारण कूलर के पानी भरने वाले हिस्से में बैक्टीरिया और फफूंदी पनप सकती है। इससे न केवल इसकी कार्यक्षमता प्रभावित होती है, बल्कि बदबू भी आने लगती है। कूलर की नियमित सफाई से आप इस समस्या से बच सकते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे सुझाव देते हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपने कूलर को आसानी से साफ कर सकते हैं।