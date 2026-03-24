रसोई में कदम रख रहे हैं तो न करें ये 5 गलतियां, खाना बनेगा लाजवाब

अगर आप हाल ही में रसोई में कदम रख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको खाना बनाने की पूरी जानकारी नहीं होगी और इस कारण आप कुछ गलतियां कर सकते हैं। हालांकि, ये गलतियां आपके खाने के स्वाद और सेहत को प्रभावित कर सकती हैं। आइए आज हम आपको उन गलतियों के बारे में बताते हैं, जो नए कुक अक्सर करते हैं और इससे उनका खाना स्वादिष्ट नहीं बन पाता है।

#1 सही मात्रा में नमक न डालना खाने में नमक की मात्रा का सही होना बहुत जरूरी है। अगर आप ज्यादा नमक डालते हैं तो इससे खाना स्वादिष्ट नहीं लगता है, वहीं अगर आप कम नमक डालते हैं तो इससे खाने का स्वाद फीका लगने लगता है। इसलिए खाने में नमक की मात्रा सही रखें। वैसे खाने में नमक के साथ-साथ अन्य मसालों का भी सही इस्तेमाल करना जरूरी है। मसालों का सही संतुलन आपके खाने के स्वाद को बढ़ाता है।

#2 सब्जियों को अधिक पकाना अगर आप सब्जियों को अधिक पकाने की गलती करते हैं तो इससे न सिर्फ उनका स्वाद खराब हो जाता है, बल्कि पोषक तत्व भी खत्म हो जाते हैं। इसलिए सब्जियों को ज्यादा न पकाएं। सब्जियों को पकाते समय ध्यान रखें कि उनका रंग और पोषण दोनों बरकरार रहें। सब्जियों को अधिक पकाने से उनका रंग भी फीका पड़ सकता है, जिससे खाने की प्लेट में सब्जियां अच्छी नहीं लगती हैं।

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#3 हर चीज को एकसाथ पकाने का तरीका अपनाना अगर आप हर चीज को एकसाथ पकाने की गलती करते हैं तो इससे खाने का स्वाद बिगड़ सकता है। इसलिए हर चीज को एकसाथ न पकाएं और न ही एकसाथ कई चीजों के लिए एक ही बर्तन का इस्तेमाल करें। इससे आपका खाना समय से पहले ही ठंडा हो जाएगा और इसमें स्वाद भी नहीं रहेगा। इसलिए हर चीज को अलग-अलग पकाएं ताकि उनका स्वाद बढ़िया रहे और वे स्वादिष्ट भी बनें।

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#4 खाने को ज्यादा मसालेदार बनाना खाना ज्यादा मसालेदार बनने से स्वादिष्ट नहीं लगता, बल्कि खराब लगता है। इसलिए खाने को ज्यादा मसालेदार बनाने से बचें। खाने में लाल मिर्च, हल्दी, धनिया, गरम मसाला आदि का सही इस्तेमाल करें। अगर आपको लगता है कि खाने में ज्यादा मसाले डालने से उसका स्वाद बढ़ेगा तो ऐसा न करें। इससे आपका खाना ज्यादा तीखा हो जाएगा और उसका स्वाद भी बिगड़ जाएगा। मसालों का सही संतुलन बनाए रखें।