जंक फूड का सेवन हो सकता है जानलेवा, इन 5 समस्याओं का बन सकता है कारण

जंक फूड का अधिक सेवन दिल की बीमारियों का भी कारण बन सकता है।

इनमें मौजूद ज्यादा चर्बी और हानिकारक तत्व रक्तचाप को बढ़ा सकते हैं और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को असंतुलित कर सकते हैं, जिससे दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ता है।

इसके अलावा जंक फूड में मौजूद अधिक कैलोरी और कम पोषण तत्व भी दिल के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। इसलिए दिल के मरीजों को जंक फूड से दूरी बना लेनी चाहिए।