जुकिनी के सेवन से सेहत को मिल सकते हैं ये फायदे, जानिए कैसे

जुकिनी का सेवन वजन घटाने में मददगार होता है। इसमें कैलोरी की मात्रा कम होती है और फाइबर की मात्रा अधिक होती है, जो पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराती है।

इससे खाने की इच्छा कम होती है और आप अतिरिक्त कैलोरी से बच सकते हैं।

जुकिनी में पानी की मात्रा भी अधिक होती है, जो शरीर को तरोताजा रखता है और वजन घटाने में सहायक होता है।