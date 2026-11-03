रोजाना हल्दी का सेवन करने से मिल सकते हैं कई स्वास्थ्य लाभ, जानिए तरीके

हल्दी हृदय रोगों से बचाव करने में सहायक मानी जाती है। इसके लिए रोजाना एक कप दूध या पानी में आधा चम्मच हल्दी मिलाकर पीना फायदेमंद होता है।

यह रक्त संचार को बेहतर बनाता है और हृदय को मजबूत करता है।

इसके अलावा यह कोलेस्ट्रॉल स्तर को नियंत्रित करके धमनियों को साफ रखता है, जिससे दिल की बीमारियों का खतरा कम होता है।

इस प्रकार हल्दी को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाकर आप अनेक स्वास्थ्य लाभ पा सकते हैं।