रोजाना हल्दी का सेवन करने से मिल सकते हैं कई स्वास्थ्य लाभ, जानिए तरीके
क्या है खबर?
हल्दी एक ऐसा मसाला है, जो लगभग हर भारतीय रसोई में मौजूद होता है। यह न केवल खाने का रंग और स्वाद बढ़ाती है, बल्कि इसके औषधीय गुण भी बहुत प्रसिद्ध हैं। हल्दी में करक्यूमिन नामक तत्व होता है, जो शरीर के लिए फायदेमंद होता है। इस लेख में हम आपको रोजाना हल्दी के सेवन के कुछ आसान और प्रभावी तरीके बताएंगे, जिससे आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं।
#1
दूध में मिलाकर पिएं
हल्दी वाला दूध पीना एक पुरानी परंपरा है। इसे बनाने के लिए एक कप दूध में आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालकर अच्छे से मिलाएं और फिर इसे गर्म करें।
इसमें स्वाद बढ़ाने के लिए थोड़ा शहद या गुड़ मिला सकते हैं। यह पेय न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है और सर्दी-खांसी से बचाव करता है।
रात को सोने से पहले इसे पीने से नींद भी अच्छी आती है।
#2
चेहरे पर लगाएं
हल्दी का फेस पैक त्वचा के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसके लिए एक चम्मच बेसन में थोड़ा-सा हल्दी पाउडर मिलाएं और उसमें दही डालकर पेस्ट बना लें।
इस पेस्ट को अपने चेहरे पर लगाएं और 15-20 मिनट बाद धो लें। यह फेस पैक त्वचा की सफाई करता है, उसे निखारता है और मुंहासों से राहत दिलाता है।
नियमित उपयोग से आपकी त्वचा कोमल और चमकदार बनती है।
#3
घाव और जलन पर लगाएं
अगर आपको किसी तरह का घाव हुआ हो या जलन हुई हो तो उस पर हल्दी का लेप लगाने से जल्दी राहत मिलती है।
इसके लिए थोड़ी-सी हल्दी पाउडर को पानी या नारियल तेल में मिलाकर पेस्ट बना लें और इसे प्रभावित हिस्से पर लगाएं।
हल्दी में ऐसे गुण होते हैं, जो घाव भरने में मदद करते हैं और जलन को कम करते हैं। यह त्वचा की मरम्मत भी करता है और संक्रमण से बचाव करता है।
#4
पाचन सुधारें
हल्दी पाचन तंत्र को सुधारने में मदद करती है। इसके लिए आप भोजन में हल्दी मिला सकते हैं या फिर गर्म पानी में हल्दी घोलकर पी सकते हैं। इससे पेट की गैस, कब्ज आदि समस्याओं से राहत मिलती है।
यह पाचन क्रिया को मजबूत बनाता है और आंत के स्वास्थ्य को भी बेहतर करता है।
इसके अलावा यह शरीर में मौजूद विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में भी मदद करता है।
#5
हृदय स्वास्थ्य के लिए करें इस्तेमाल
हल्दी हृदय रोगों से बचाव करने में सहायक मानी जाती है। इसके लिए रोजाना एक कप दूध या पानी में आधा चम्मच हल्दी मिलाकर पीना फायदेमंद होता है।
यह रक्त संचार को बेहतर बनाता है और हृदय को मजबूत करता है।
इसके अलावा यह कोलेस्ट्रॉल स्तर को नियंत्रित करके धमनियों को साफ रखता है, जिससे दिल की बीमारियों का खतरा कम होता है।
इस प्रकार हल्दी को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाकर आप अनेक स्वास्थ्य लाभ पा सकते हैं।