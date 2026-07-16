मानसून के मौसम में इन 5 सब्जियों का सेवन है फायदेमंद, डाइट में करें शामिल
क्या है खबर?
मानसून का मौसम अपने साथ कई बीमारियों को भी लाता है। हालांकि, अगर आप स्वस्थ आहार का सेवन करते हैं तो इन बीमारियों से सुरक्षित रह सकते हैं। इसके लिए आप अपनी डाइट में ऐसी सब्जियां शामिल कर सकते हैं, जो पोषक तत्वों से भरपूर होने के साथ-साथ स्वादिष्ट भी हों। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी सब्जियों के बारे में बताते हैं, जिनका सेवन बारिश के मौसम में आपको स्वस्थ रख सकता है।
#1
तोरी
तोरी में फाइबर, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस, आयरन, जिंक, विटामिन-A, विटामिन-C, विटामिन-K, विटामिन-B6 और ओमेगा-3 फैटी एसिड जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं।
ये पोषक तत्व पाचन को ठीक रखने, हड्डियों को मजबूत बनाने, दिल की बीमारियों से बचाने, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने और आंखों की रोशनी को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं।
तोरी को अपनी डाइट में शामिल करने से सेहत को कई फायदे मिल सकते हैं।
#2
परवल
परवल फाइबर और कम कैलोरी से भरपूर सब्जी है, जो पाचन को सुधारने, ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करने और वजन को कम करने में मदद कर सकती है।
इसके अलावा परवल में ऐसे तत्व होते हैं, जो शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों से बचाने में मदद कर सकते हैं। इसके साथ ही यह सूजन से राहत दिलाने में भी सहायक है।
#3
लौकी
लौकी फाइबर का एक अच्छा स्त्रोत है, जो पाचन को सुधारने, ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करने और वजन को कम करने में मदद कर सकता है।
इसके अतिरिक्त लौकी में विटामिन-A और विटामिन-C जैसे तत्व भी होते हैं, जो शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों से बचाने में मदद कर सकते हैं।
साथ ही ये तत्व रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा देने और त्वचा को स्वस्थ रखने में भी सहायक हैं।
#4
भिंडी
भिंडी एक ऐसी सब्जी है, जिसमें विटामिन-C, फोलेट और पोटेशियम की भरपूर मात्रा होती है।
यह पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में मदद करती है और रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में सहायक है।
भिंडी का सेवन रेशे से भरपूर होता है, जो पेट की समस्याओं को दूर रखता है और कब्ज से राहत दिलाता है।
इसके अलावा भिंडी में ऐसे तत्व होते हैं, जो शरीर को हानिकारक तत्वों से बचाते हैं।
#5
करेला
करेले का स्वाद भले ही कड़वा होता है, लेकिन यह मधुमेह रोगियों के लिए वरदान समान है। इसमें मधुमेह विरोधी गुण होते हैं, जो रक्त शर्करा को नियंत्रित करने में मदद करते हैं।
करेला में ऐसे तत्व भी होते हैं, जो शरीर को हानिकारक तत्वों से बचाते हैं।
इसके अलावा करेला का सेवन प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने में सहायक है और त्वचा की समस्याओं को दूर रखता है। करेला का सेवन पेट की समस्याओं को भी दूर रखता है।