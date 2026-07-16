मानसून में इन सब्जियों का करें सेवन

मानसून के मौसम में इन 5 सब्जियों का सेवन है फायदेमंद, डाइट में करें शामिल

लेखन अंजली 05:56 pm Jul 16, 202605:56 pm

क्या है खबर?

मानसून का मौसम अपने साथ कई बीमारियों को भी लाता है। हालांकि, अगर आप स्वस्थ आहार का सेवन करते हैं तो इन बीमारियों से सुरक्षित रह सकते हैं। इसके लिए आप अपनी डाइट में ऐसी सब्जियां शामिल कर सकते हैं, जो पोषक तत्वों से भरपूर होने के साथ-साथ स्वादिष्ट भी हों। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी सब्जियों के बारे में बताते हैं, जिनका सेवन बारिश के मौसम में आपको स्वस्थ रख सकता है।