सर्दियों में इन चीजों का करें सेवन, पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने में हैं सक्षम
क्या है खबर?
सर्दियों में ठंड से राहत पाने के लिए लोग गर्मियों की तुलना में ज्यादा खाना पसंद करते हैं। हालांकि, ऐसा करना सेहत के लिए सही नहीं है क्योंकि अधिक खाना खाने से वजन बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त सर्दियों में कई ऐसे खाद्य पदार्थ आते हैं, जो पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने में मदद कर सकते हैं। आइए आज हम आपको 5 ऐसे खाद्य पदार्थों के बारे में बताते हैं।
#1
गाजर का हलवा
गाजर का हलवा सर्दियों का एक लोकप्रिय और स्वादिष्ट मिठाई है। यह न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसमें मौजूद गाजर भी कई पोषक तत्व प्रदान करती है।
गाजर में विटामिन-A, विटामिन-C और फाइबर होते हैं, जो आंखों की सेहत के लिए फायदेमंद हैं।
इसके अलावा गाजर का हलवा दूध और मेवों के साथ बनाया जाता है, जो हड्डियों के लिए जरूरी कैल्शियम और शरीर के लिए प्रोटीन का अच्छा स्रोत भी हैं।
#2
सरसों का साग
सरसों का साग सर्दियों का एक पारंपरिक व्यंजन है, जिसे मक्खन और मक्की की रोटी के साथ परोसा जाता है। सरसों का साग आयरन, कैल्शियम, विटामिन-A और विटामिन-C से भरपूर होता है।
यह दिल की सेहत के लिए भी अच्छा है क्योंकि इसमें मौजूद तत्व शरीर में तनाव को कम करते हैं।
इसके अलावा सरसों के साग में सूजन कम करने वाले गुण होते हैं, जो दिल को स्वस्थ रखने में मदद कर सकते हैं।
#3
हरी मटर की कढ़ी
हरी मटर की कढ़ी एक पौष्टिक और स्वादिष्ट व्यंजन है, जिसे दही और मसालों के साथ पकाया जाता है।
हरी मटर में प्रोटीन, फाइबर और विटामिन-C होता है, जो पाचन को सुधारने और बीमारियों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है।
इसके अलावा हरी मटर में तत्व होते हैं, जो त्वचा को स्वस्थ रखने में सहायक होते हैं। हरी मटर की कढ़ी सर्दियों में गर्माहट के साथ-साथ स्वाद का भी आनंद देती है।
#4
मूली के परांठे
मूली के परांठे एक पौष्टिक और स्वादिष्ट व्यंजन है, जिसे गेहूं के आटे के साथ मिलाकर बनाया जाता है।
मूली में फाइबर, विटामिन-C और पोटेशियम होता है, जो पाचन को सुधारने और दिल को स्वस्थ रखने में मददगार होता है।
मूली के परांठे में अदरक और हरी मिर्च का इस्तेमाल किया जाता है, जो इसे एक खास स्वाद देते हैं। मूली के परांठे सर्दियों में खाने का एक बेहतरीन विकल्प है।
#5
आंवले की चटनी
आंवले की चटनी एक खट्टा-मीठा स्वादिष्ट व्यंजन है, जिसे दही और मसालों के साथ बनाया जाता है।
आंवले में विटामिन-C की भरपूर मात्रा होती है, जो बीमारियों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है।
इसके अलावा इसमें तत्व होते हैं, जो त्वचा को स्वस्थ रखते हैं। आंवले की चटनी का सेवन पाचन को सुधारने और दिल को स्वस्थ रखने में भी सहायक है।