सर्दियों में इन व्यंजनों का करें सेवन

सर्दियों में इन चीजों का करें सेवन, पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने में हैं सक्षम

लेखन अंजली 06:17 pm Nov 16, 202606:17 pm

क्या है खबर?

सर्दियों में ठंड से राहत पाने के लिए लोग गर्मियों की तुलना में ज्यादा खाना पसंद करते हैं। हालांकि, ऐसा करना सेहत के लिए सही नहीं है क्योंकि अधिक खाना खाने से वजन बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त सर्दियों में कई ऐसे खाद्य पदार्थ आते हैं, जो पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने में मदद कर सकते हैं। आइए आज हम आपको 5 ऐसे खाद्य पदार्थों के बारे में बताते हैं।